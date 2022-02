Priorità a Elden Ring: From Software ci aggiorna sui server PC di Dark Souls

Da ormai diversi giorni, Dark Souls nella sua versione PC si è visto costretto a chiudere le porte dei suoi server per il gioco online, a causa di una criticità di sicurezza che ha richiesto un intervento da parte di From Software.

Ve ne avevamo parlato in una notizia dedicata e, da allora, i fan sono ancora in attesa di poter tornare a giocare online sulla versione PC della celebre trilogia. Una novità è arrivata proprio oggi, attraverso l’account ufficiale del franchise, che ha fatto sapere che i lavori sono in corso e il problema è stato trovato, ma che non ci sarà una riapertura prima del lancio di Elden Ring.

Vi traduciamo integralmente la lettera pubblicata dalla software house nipponica:

«Bandai Namco Entertainment e From Software

sono consapevoli delle difficoltà tecniche i giocatori hanno vissuto nella versione PC dei giochi Dark Souls. Vogliamo ringraziare l’intera community e i giocatori che ci hanno contattato direttamente per dare voce alle loro preoccupazioni e per offrire delle soluzioni. Vi ringraziamo, abbiamo identificato la causa e stiamo lavorando per risolvere il problema. In aggiunta, abbiamo esteso le nostre indagini anche a Elden Ring – il nostro videogioco in arrivo in uscita il 25 febbraio – e ci siamo accertati che le necessarie misure di sicurezza fossero in essere per questo titolo, su tutte le piattaforme a cui è destinato. A causa del tempo richiesto per mettere in piedi degli ambienti per dei test appropriati, i servizi online per la serie Dark Souls su PC non ritorneranno fino alla release di Elden Ring. Continueremo a fare tutto quello che possiamo per riportarli in attività il prima possibile. Faremo un annuncio appena avremo una scaletta per il ritorno dei servizi online. Vi preghiamo di rimanere sintonizzati sui nostri canali per aggiornamenti. Di nuovo, permetteteci di condividere il nostro grazie nei vostri confronti, la nostra appassionata community».

Le indagini per Dark Souls, insomma, hanno permesso di scongiurare pericoli simili anche su Elden Ring, facendo in modo che il lancio della prossima opera magna di From possa avvenire in tutta sicurezza e senza sorprese di nessun tipo.

Quanto a Dark Souls su PC, invece, ci sarà ancora un po’ da aspettare, ma è importante che il team di sviluppo sottolinei di aver trovato e isolato il problema, in modo da impedire che possa nuovamente prestare il fianco in futuro.