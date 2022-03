Elden Ring è ancora più bello con la Photo Mode professionale, creata dai fan

L’Interregno di Elden Ring è uno dei mondi aperti più belli mai realizzati nei videogiochi, ma è allo stesso tempo anche uno dei più brutali e che offre pochissime possibilità ai giocatori di fermarsi.

L’impossibilità di mettere in pausa e la necessità di guardarsi costantemente alle spalle per tutte le potenziali minacce in agguato hanno impedito agli utenti di poter apprezzare ogni piccolo dettaglio dell’Interregno di Elden Ring, ma almeno per gli utenti PC le cose potrebbero cambiare.

Dopo aver già pubblicato la mod che consente di poter mettere finalmente in pausa l’avventura, da questo momento è disponibile una nuova imperdibile aggiunta per gli amanti della fotografia, che aggiunge una delle feature più richieste.

Come segnalato da DualShockers, il modder Otis_Inf ha infatti rilasciato la Photo Mode professionale che consentirà agli utenti di divertirsi a scattare le migliori immagini possibili.

Grazie a questa nuova mod potrete non soltanto mettere in pausa il gioco, ma anche spostare la telecamera di gioco e modificare l’immagine a vostro piacimento.

Inoltre, sarà possibile incrementare il livello di dettagli di Elden Ring, modificare la cromatura delle foto e perfino spostare la direzione della luce del sole.

La mod è indubbiamente un must per gli amanti della fotografia: potete scaricarla gratis al seguente indirizzo, ma sarà disponibile senza costi per il pubblico soltanto fino al 10 marzo.

Ricordiamo inoltre che Elden Ring non supporta ufficialmente le estensioni degli utenti, motivo per il quale sarà necessario utilizzarla offline e disattivare l’anti-cheat per poterla sfruttare al meglio.

Chiunque sia disposto a fare questo sacrificio potrà scoprire il meraviglioso Interregno e osservarlo con un livello di dettagli mai visto e, soprattutto, con la giusta calma.

Gli utenti PC dovrebbero inoltre scaricare il prima possibile un nuovo importante aggiornamento, che risolve un problema di compatibilità con i controller.

Gli sviluppatori stanno infatti lavorando duramente per continuare a ottimizzare questa versione, anche in risposta al review bombing degli utenti avvenuto nelle ultime ore.