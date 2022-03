Elden Ring ha ufficialmente il nemico più forte di sempre (e non è un boss)

Sebbene i boss siano notoriamente tra i nemici più difficili da affrontare in Elden Ring, incredibilmente non sarebbero le minacce più pericolose che potrete incontrare sul vostro cammino.

Esiste infatti un particolare nemico in Elden Ring che, a causa di un bug, si è rivelato essere incredibilmente letale e in grado di uccidere in un colpo solo la maggior parte dei giocatori.

Considerando che c’è addirittura chi ha deciso di arrivare al livello massimo per uccidere in pochissimi istanti tutti i boss del gioco, quello che in molti non si aspettavano era che a fermare temporaneamente le proprie avventure potesse esserci… un cane.

Eppure, sembra essere proprio così: come riportato da GamesRadar+, i nemici a quattro zampe potrebbero essere in grado di infliggere così tanti danni da uccidere istantaneamente qualsiasi cosa passi sul suo cammino. Inclusi, ovviamente, i giocatori.

La scoperta arriva grazie al modder Zullie The Witch, citando anche le scoperte fatte da Meowmaritus, un altro modder che ha realizzato lo strumento utilizzato per scoprire questo curioso dettaglio: il motivo per cui i cani possono diventare improvvisamente letali è a causa di un curioso errore.

A causa di alcuni bug nei file relativi alle loro animazioni, i nemici a quattro zampe di Elden Ring possono arrivare a infliggere perfino 11.640 danni al secondo su qualunque nemico incrociato: se un cane nemico vi è dunque sembrato improvvisamente troppo potente, probabilmente questo bizzarro errore è capitato anche nella vostra avventura.

Potete osservare voi stessi il bug in azione e una spiegazione dettagliata del misterioso fenomeno nel video realizzato da Zullie The Witch, che vi riproporremo di seguito:

Fortunatamente, i modder sono già riusciti dopo alcuni esperimenti a rimuovere il bug dell’uccisione istantanea: è dunque possibile che nei prossimi giorni FromSoftware possa risolvere definitivamente il problema in un nuovo aggiornamento con metodi alternativi e più radicali.

Nel frattempo, non possiamo che consigliare a tutti i giocatori di fare ancora più attenzione nelle vicinanze di questi nemici, pena la possibilità di subire una morte istantanea.

Se volete consolarvi e vedere fallire altri pericolosi avversari di Elden Ring, c’è chi ha battuto Margit con un finale a sorpresa molto divertente.

Oltre a questo curioso errore, i fan sono riusciti a scoprire 128 segreti nascosti all’interno del gioco, grazie a un datamine che avrebbe svelato anche l’idea iniziale di introdurre un bestiario.