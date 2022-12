Elden Ring, disponibile a sorpresa la patch 1.08.1: ecco cosa cambia

Con un annuncio a sorpresa, Bandai Namco e FromSoftware hanno appena svelato di aver rilasciato l’aggiornamento 1.08.1 per Elden Ring su tutte le piattaforme, necessario come di consueto per accedere a tutte le funzionalità online.

Si tratta di una nuova patch di emergenza, rilasciata rapidamente gli sviluppatori per risolvere alcuni bug sfuggiti in occasione dell’ultimo grande aggiornamento del soulslike open world (lo trovate in offerta su Amazon).

L’update che ha introdotto i Colossei è stato infatti rilasciato solo poco più di una settimana fa, insieme a tante altre novità di bilanciamento per il gameplay e consueti fix per gli errori più gravi.

FromSoftware ha però scoperto altri due errori in seguito al lancio dell’ultima patch, che adesso dovrebbero essere sistemati con l’ultima patch, già disponibile su PlayStation, Xbox e PC da questo momento.

Il changelog ufficiale segnala infatti di aver sistemato un curioso errore che poteva accadere in circostanze insolite: sembra infatti che equipaggiare determinate armi con la nostra mano sinistra potesse cambiare il comportamento di alcune armi con la destra, se eseguivamo tali attacchi da accovacciati.

Inoltre, pare che in seguito all’ultimo aggiornamento non venissero mostrate correttamente sulla mappa le posizioni degli altri giocatori, durante tutte le attività multiplayer non legate ai Colossei: anche in questo caso, l’errore dovrebbe essere stato risolto una volta per tutte.

The 1.08.1 hotfix patch for #ELDENRING is now available.

Please update your game to the latest version in order to use multiplayer features.

Detailed patch notes are available here: https://t.co/WymwFhUrPS

— ELDEN RING (@ELDENRING) December 15, 2022