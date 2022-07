Elden Ring, c’è un boss che è la copia di un personaggio di Dark Souls 3

Tra gli elementi del successo dei soulslike ci sono sicuramente gli avversari, che anche in Elden Ring sono epici ed iconici, sopratutto i boss.

L’ultimo titolo sviluppato da From Software, che trovate ovviamente su Amazon, ha proposto tantissimi boss grazie alla sua natura open world.

Boss che hanno creato delle vere e proprie leggende come Let Me Solo Her, diventato celebre per aver sconfitto una marea di volte un boss in particolare.

Ovviamente Malenia, l’incubo dei giocatori di Elden Ring, un boss intorno al quale sono nate molte leggende e sono successe cose assurde.

Intorno ai boss ci sono segreti e storie di ogni tipo, e come riporta PC Gamer c’è un boss di Elden Ring che in origine sarebbe dovuto apparire in Dark Souls 3.

Una cosa che, come spesso accade, è stata scoperta dai dataminer che hanno trovato informazioni interessanti su Rennala di Elden Ring.

L’indagine è stata portata avanti da ZullieTheWitch, un hacker di Dark Souls che spesso ha trovato dettagli importanti nei dati dei giochi From Software.

L’ultima scoperta del content creator è che Rennala ha fin troppe somiglianze con Rosaria, un personaggio secondario di Dark Souls 3.

In un video, che trovate per intero qui sotto, viene svelato l’arcano:

Rennala e Rosaria hanno alcune sorprendenti somiglianze tematiche. Entrambe sono associati alla rinascita come concetto letterale, riportando in vita i personaggi.

Il combattimento con Rennala coinvolge le sue figlie, che strisciano per l’arena lanciando incantesimi e ritornano dalle culle appese al soffitto, come le culle che sono appese nella stanza di Rosaria.

Inoltre, Zullie sottolinea che l’id del personaggio appartiene allo stesso “gruppo” dei boss di Dark Souls 3. Pare proprio che Rennala sia una sorta di evoluzione di un personaggio già apparso in precedenza, quindi.

