Dark Souls 3, ora potete combattere il boss più epico anche in Fortnite

Di Fornite ne abbiamo viste, lette e scritte di ogni, ma il crossover con Dark Souls 3 non ce lo aspettavamo, soprattutto se fatto così bene.

Il soulslike di From Software, che potete trovare su Amazon, ha chiuso l’epica trilogia omonima con la sua serie di boss fight memorabili.

Un’avventura epica, che dopo sette anni ha ancora dei segreti da scoprire, anche se lo fa attraverso un dettaglio particolare di Elden Ring.

E che ha permesso ai giocatori di compiere imprese davvero epiche. Come il fan che ha completato Dark Souls 3 senza fare un passo.

Negli anni abbiamo visto apparire tanti personaggi, eroi e villain, attraverso i crossover di Fortnite, ma con la modalità creativa il limite è solo… la creatività.

Come riporta The Gamer, un fan di Dark Souls 3 ha inserito uno dei boss più epici del soulslike all’interno del battle royale: Wolnir, il Signore Supremo.

Non ci si aspetterebbe di trovare un boss come Wolnir in Fortnite, ma la modalità creativa nelle mani di un utente di Reddit, Mr Electric, può fare il miracolo.

Come potete vedere dalla galleria qui sopra, il livello di dettaglio e cura nel riproporre le fattezze dell’imponente nemico sono veramente altissimi

Mr Electric si era già distinto per altre creazioni di questo livello. Tra i lavori passati ci sono Walter White di Breaking Bad, tutta una serie di personaggi di One Piece tra cui Kaido e Brook, la copertina di Abbey Road dei Beatles e il Capitano Davy Jones di Pirati dei Caraibi, tra molti altri.

Dark Souls 3 rimane inevitabilmente un gioco molto amato, che i fan vogliono giocare in ogni modo. Pure in visuale isometrica, grazie al lavoro di un altro fan del soulslike.

Dal mondo From Software, l’azienda nipponica ha svelato di essere al lavoro su molti progetti, e uno di questi potrebbe essere anche Armored Core.

Nel frattempo, uno dei prossimi crossover di Fortnite potrebbe essere davvero leggendario, coinvolgendo una serie davvero impensabile.