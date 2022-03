Elden Ring lancerà DLC “competitivi”? Scoperta una nuova arena segreta

Tutti i giocatori in cerca di una sfida stanno certamente avendo modo di divertirsi nelle ultime ore con Elden Ring, l’ultima bellissima fatica di FromSoftware che sa essere estremamente brutale.

Nonostante l’avventura nell’Interregno sia estremamente longeva, ci sono già molti fan che chiedono di continuare a espandere questo bellissimo universo e i loro desideri potrebbero essere presto avverati: un datamine di Elden Ring ha rivelato infatti una nuova arena segreta.

Come riportato da VGC, si tratta dunque di una potenziale feature che potrebbe arrivare come contenuto aggiuntivo per i giocatori più competitivi, consentendo loro di sfidarsi a duello.

A rivelarlo è stato Lance McDonald, un dataminer molto conosciuto nella community dei soulslike di FromSoftware che già in passato ha svelato dettagli e segreti molto interessanti.

In questa area segreta e attualmente non accessibile normalmente in Elden Ring, si potrà attraversare un lungo corridoio per arrivare all’interno di una grande arena con molteplici ingressi, armi posizionate strategicamente nel terreno e un grande pubblico pronto ad assistere alla nostra impresa o morte.

I fan immaginano che possa dunque trattarsi di un DLC competitivo per sfidarsi in battaglie uno contro uno o addirittura in gruppi e che potrebbe essere annunciato solo in seguito, anche se va comunque ricordato che FromSoftware non ha ancora annunciato alcun contenuto aggiuntivo.

Avvicinarsi alla zona fuori dalla stessa arena genererà automaticamente un invasore ostile controllato dalla IA, aumentando così le speculazioni che l’idea per l’area sarebbe quella di proporre combattimenti all’ultimo sangue tra Senzaluce.

Potete osservare voi stessi nel dettaglio l’arena segreta nel video pubblicato da Lance McDonald, che vi riproporremo di seguito:

Qualora gli sviluppatori dovessero annunciare effettivamente l’arrivo di nuovi contenuti aggiuntivi e DLC in Elden Ring, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine: per il momento, i fan non potranno fare altro che fantasticare sui possibili combattimenti nell’arena.

L’open world di FromSoftware ha conquistato fin da subito un’incredibile fetta di pubblico, al punto da aver schiacciato le vendite di Horizon Forbidden West a pochi giorni dal lancio.

Tuttavia, l’avventura non è rimasta esente da critiche: non tutti gli addetti ai lavori hanno infatti apprezzato il lavoro svolto per l’interfaccia, che ha spaccato pubblico e critica in due.

C’è chi ha però deciso di rimediare alle mancanze del gioco, realizzando dei bellissimi diari di viaggio durante la propria avventura.