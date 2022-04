Elden Ring, alcuni nemici sono meno pericolosi di quanto sembrano

Elden Ring, come ogni soulslike, offre una serie di nemici (tra boss e quelli normali) che servono a far venire gli incubi ai giocatori.

L’Interregno di From Software, che potete esplorare comprandolo su Amazon, nasconde ogni tipo di avversario possibile, tra quelli più implacabili e quelli che preferiscono gli attacchi a sorpresa.

E quando Elden Ring non vi mette davanti dei nemici, a volte farà in modo di farvi incontrare anche i muri velenosi. Una delle ultime stranezze scoperte dai giocatori.

Per non parlare degli invasori, che a volte si meritano davvero un trattamento feroce. Come quello riservato da un utente durante un’invasione.

L’esplorazione di Elden Ring è una gioia per chi ha l’anima da esploratore ma, come detto, rischia di farvi incontrare anche creature di ogni tipo.

Tra boss, mini boss, orde di avversari e attacchi a sorpresa, a volte i nemici del gioco fanno davvero passare i proverbiali brutti cinque minuti.

Ma non è sempre così, perché alcune creature e mostri di Elden Ring a volte rendono il gioco più semplice, e sembrano meno pericolosi di quanto sembrano.

Lo dimostra questa esperienza riportata da un’utente di Reddit, che ha affrontato uno scontro all’improvviso ma che, alla fine, si è concluso facilmente.

Come potete vedere dal video qui sopra, il giocatore di Elden Ring in questione si stava beatamente preparando per un’altra battaglia, quando uno dei nemici del gioco ha deciso di farsi avanti.

Un combattimento feroce, da affrontare con un certo impegno, ma che si conclude in una maniera inaspettata.

Grazie ad uno spostamento tattico (chissà se fosse voluto?) il nemico non può far altro che sfogare la sua furia nel baratro più profondo dell’Interregno.

A proposito di sfide difficili che diventano facili, il gioco è diventato un po’ più semplice con uno degli ultimi aggiornamenti: ecco quanto più semplice.

Contestualmente c’è chi è riuscito a rendere ancora migliori i colpi di spada di Elden Ring, per un motivo che ancora ci sfugge onestamente.