Elden Ring ora nasconde anche il muro “velenoso” (e nessuno sa perché)

A quanto pare le minacce che i giocatori potranno trovare nell’Interregno di Elden Ring non si limitano solamente a nemici e boss particolarmente pericolosi, ma anche elementi impensabili dello scenario.

Sembra infatti che le mura di Elden Ring (potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) continuino a nascondere strani segreti: gli utenti hanno infatti scoperto che c’è un muro in particolare che si è rivelato addirittura velenoso, senza che ci sia una vera spiegazione logica.

Non è la prima volta che questi elementi dello scenario causano effetti imprevisti: ricorderete sicuramente infatti il caso del muro illusorio che poteva essere distrutto dopo ben 50 colpi.

Alla fine tale evento si rivelò essere un semplice bug sistemato con una patch: dato lo stranissimo effetto di questa nuova scoperta, è plausibile che si tratti di un errore molto simile ma sicuramente molto più bizzarro.

Come riportato da Kotaku, la scoperta arriva tramite il dataminer e content creator Zullie the Witch, che approfondendo ulteriormente la questione è riuscito a scoprire come mai si verifichi nello specifico l’effetto velenoso per i giocatori.

Zullie the Witch spiega infatti che questo effetto dipende da una proprietà chiamata «Hit material», che indica a Elden Ring non solo come una superficie dovrebbe interagire con il giocatore, ma anche se l’utente dovrebbe subire danni o effetti specifici.

Ebbene, per qualche misteriosa ragione, durante lo sviluppo sembra che questo particolare muro, che potete vedere nel seguente video, sia stato taggato dagli sviluppatori come «Hit material 25», corrispondente appunto al veleno:

Insomma, sembra essersi trattato di un puro e semplice errore sfuggito al controllo degli sviluppatori e che può potenzialmente essere risolto con una patch, anche se il fatto che una semplice porzione di un muro possa rivelarsi velenosa al tatto può comunque apparire in linea con le tematiche di Elden Ring.

Del resto, è un errore molto strano da implementare e non si capisce perché un bug del genere è stato possibile: molti fan hanno iniziato a scherzare sul fatto che questo si tratti del segreto «più velenoso» introdotto volutamente da Miyazaki, anche se la realtà probabilmente non rende necessarie queste interpretazioni.

A proposito di errori imprevisti, proprio nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova patch che sistema la difficoltà di Malenia, diventata inaspettatamente più forte a causa di un bug. Vedremo se nei prossimi giorni uscirà dunque un nuovo aggiornamento anche per il «muro velenoso».