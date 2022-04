eFootball 2022, disponibile la versione 1.0.1: ecco cosa cambia

Konami non vuole fermarsi e ha appena reso disponibile l’aggiornamento 1.0.1 per eFootball 2022, il simulatore calcistico del colosso nipponico.

Le novità introdotte nell’ultimo update base sono veramente tantissime e molto importanti, motivo per il quale vi consigliamo di consultarle voi stessi nel changelog completo.

Del resto, gli sviluppatori hanno tenuto fortemente conto dei feedback arrivati dai fan, tanto che le novità in arrivo non sono finite.

Via Twitter, Konami ha infatti confermato il rilascio della nuova patch, la quale è scaricabile da ora per tutte le versioni del gioco.

«Durante la giornata di oggi abbiamo rilasciato l’aggiornamento v1.0.1, che dovrebbe risolvere i seguenti problemi», si legge nel post.

A quanto pare è stato risolto lo sfarfallio dello schermo durante le partite su alcune piattaforme, tra cui PlayStation 4 e Xbox One, oltre al fatto che alcune sfide online non terminavano in maniera corretta.

Today, we have released the v1.0.1 update, which should solve the following issues:

・ The screen stutters when playing matches on some devices, such as PlayStation®4 and Xbox One

・ Online matches fail to end properly

— eFootball (@play_eFootball) April 28, 2022