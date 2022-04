eFootball: Konami sa dove ha sbagliato, grazie a voi

eFootball non ha avuto di certo un vita facile. Uscito a settembre 2021 il titolo calcistico è stato fin da subito oggetto delle critiche più aspre da parte di tutti.

Le principali problematiche sono state ravvisate sia nel gameplay che nella grafica, tanto da diventare il gioco con le recensioni più basse dello scorso anno su Metacritic.

Al contrario il suo diretto concorrente FIFA 22 (che potete acquistare su Amazon) continua a essere giocato da tantissimi appassionati.

Fino a questo punto possiamo sicuramente affermare che eFootball ha tante cose da aggiustare e smussare, e se ne è resa conto anche Konami.

Adesso però sembra che il gioco sia pronto a una rivoluzione, un nuovo corso che potrebbe rappresentare a tutti gli effetti un nuovo inizio.

Con la versione 1.0.0 che arriverà la prossima settimana Konami conta di ribaltare la situazione, e donare al suo gioco nuove feature, update altisonanti e numerosi bug fix.

Adesso in alcune dichiarazioni rilasciate a VGC scopriamo che l’azienda ha preso molto in considerazione le criticità sollevate dai giocatori, e promette che il nuovo aggiornamento porrà la parola fine a questa spirale discendente.

« Prendiamo molto sul serio le opinioni dei nostri giocatori . Dalla release dello scorso settembre abbiamo dato priorità a miglioramenti e correzioni in base al feedback e alle opinioni che abbiamo ricevuto. Continueremo a lavorare sul miglioramento del gioco e, come sempre, i preziosi feedback dei giocatori sono sempre molto apprezzati».

Konami aggiunge che tutte le problematiche di eFootball derivano da molti fattori, alcuni legati anche ai nuovi engine e nuove piattaforme:

«L’incompletezza del gioco è stata il risultato di molteplici fattori, tra cui il passaggio a un nuovo motore di gioco di calcio, il supporto alle console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X|S, il cambio dello stile di gioco in free to play, e inoltre abbiamo cercato di fornire il nuovo eFootball 2022 il prima possibile ai giocatori».