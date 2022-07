EA finisce nella bufera, dopo aver preso in giro i giochi single player

Quello che voleva essere una semplice battuta ha causato un fiume di polemiche in queste ore: EA ha infatti pensato che fosse una buona idea prendere in giro i giochi single player e chi li gioca subendo così, abbastanza comprensibilmente, le ire della community.

Riprendendo infatti un formato meme basato sugli aspetti che possono non piacere durante un appuntamento, il team social ha infatti deciso di proporre una propria variante, sottolineando che, nonostante la nostra controparte si meriti un «10», purtroppo gioca con i giochi single player. Come se in questo ci fosse davvero qualcosa di sbagliato.

Un’affermazione davvero ironica, considerando che la stessa Electronic Arts pubblica molti titoli dedicati a un pubblico single player: basti pensare, per esempio, al recente Mass Effect Legendary Edition (che potete trovare su Xbox Game Pass Ultimate, l’abbonamento in sconto su Amazon) oppure, per quanto riguarda i giochi attualmente in sviluppo, anche al remake di Dead Space.

Molti appassionati e addetti ai lavori hanno dunque colto l’occasione per ribadire quanto fosse inappropriata l’affermazione di EA, facendo finire il publisher in quella che è definibile una vera e propria bufera social.

Per esempio, la community manager di Bungie, Liana Ruppert, ha prontamente ricordato che tra i franchise di EA c’è anche Dragon Age, una delle più amate IP single player. Anche Annapurna Interactive ha partecipato al dibattito, sottolineando che «era meglio lasciare il post in bozza» e non pubblicarlo affatto.

[dragon age enters the fight] — Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) June 30, 2022

shoulda kept this in the drafts — Annapurna Interactive (@A_i) July 1, 2022

Anche Cory Barlog, game director di God of War, pur non facendo riferimenti specifici a Electronic Arts ha pubblicato un messaggio sui social in cui viene lasciato poco spazio ai fraintendimenti, sostenendo che amerà i giochi single player per sempre.

Allo stesso modo, anche Obsidian ha pubblicato un messaggio senza alcun riferimento al publisher, ma molto più distensivo in cui si sottolinea come i videogiochi sono bellissimi, sia in single player che in multiplayer.

single-player games forever❤️ — cory barlog (@corybarlog) July 1, 2022

Single player is dope. Multiplayer is dope. Games are rad. — Obsidian (@Obsidian) July 1, 2022

Insomma, la maggior parte degli sviluppatori e dei fan hanno voluto prendere posizione contro una battuta decisamente poco riuscita, al punto che alla fine Electronic Arts ha dovuto ammettere di meritarsi tutte le prese in giro, facendo poi retromarcia:

Roast well deserved. We’ll take this L cause playing single player games actually makes them an 11. https://t.co/PNg4FKOgfB — Electronic Arts (@EA) July 1, 2022

Inutile sottolineare che, come sempre, non ha alcuna importanza il fatto che preferiate i giochi single player o multiplayer: l’importante è videogiocare e divertirsi. Possibilmente, senza criticare i gusti altrui.

Cambiando decisamente argomento, ma restando comunque in tema EA, il publisher ha deciso in queste ore di mostrare a tutti una versione «pre-pre-pre-alpha» del nuovo Skate, ma che alcuni fan potranno giocare in anteprima.

Presto potremmo inoltre vedere novità su FIFA 23 e il nuovo Need for Speed: sarebbero già trapelate in rete le date di lancio, in attesa dell’annuncio ufficiale.

Inoltre, secondo un insider potrebbe anche essere in arrivo l’annuncio di un nuovo gioco Marvel prodotto proprio da Electronic Arts, ma non sappiamo se sarà o meno in single player.