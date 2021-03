Dying Light 2, la luce in fondo al tunnel? Annuncio settimana prossima

Techland ha annunciato che Dying Light 2, sparito praticamente dall’E3 2019 dov’è stato presentato, avrà un dev update la prossima settimana.

Gli sviluppatori polacchi hanno promesso, con un breve teaser pubblicato sui social, che ci saranno novità mercoledì 17 marzo.

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021