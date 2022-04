Dying Light 2, in arrivo la patch più grande di sempre (e una feature richiestissima)

Prima del lancio di Dying Light 2 i fan erano rimasti molto sorpresi dalle promesse di Techland, che aveva garantito un supporto longevo e costante che sarebbe durato addirittura 5 anni.

Gli sviluppatori hanno dimostrato nelle ultime ore di voler mantenere pienamente le proprie promesse, garantendo novità molto importanti per la Patch 3 di Dying Light 2, che sembrerebbe avere grandi ambizioni.

Proprio nelle scorse settimane Techland aveva infatti promesso che il gioco sarebbe diventato più difficile, sottolineando anche che c’erano diverse feature alle quali stavano lavorando da molto tempo.

Tra queste c’era anche una delle aggiunte più richieste dai fan fin dal lancio, ovvero il New Game+: dopo aver già sottolineato che gli sviluppatori ci stavano pensando seriamente, sembra che nelle ultime ore sia stato fatto un notevole balzo in avanti.

Con un breve comunicato pubblicato sui propri account social, gli autori hanno infatti sottolineato che la Patch 3 è in arrivo su tutte le piattaforme entro la fine del mese.

Oltre ad aggiungere diversi fix per le modalità multiplayer e single player di Dying Light 2, il nuovo aggiornamento introdurrà anche il richiestissimo New Game+, che promette di offrire motivazioni aggiuntive per rivisitare il mondo di gioco.

We're planning to release patch 3 on all platforms by the end of this month. Full notes will be available once the update is live. (2/2) — Dying Light (@DyingLightGame) April 5, 2022

Techland sottolinea che questo è uno dei più grandi aggiornamenti su cui abbia mai lavorato, anche se purtroppo non sono stati svelati ulteriori dettagli sulle novità introdotte.

L’aggiunta del New Game+, in ogni caso, entusiasmerà i giocatori che attendevano incentivi per rigiocare nuovamente la campagna: l’update è previsto per il mese di aprile, anche se al momento non è stata annunciata una data di lancio ufficiale.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori dettagli: nel frattempo, i sopravvissuti dovrebbero tenere pronti i loro migliori equipaggiamenti per tornare all’avventura.

Al momento la trama non proseguirà oltre il finale già raccontato: gli sviluppatori hanno infatti sottolineato che per il momento i prossimi DLC si concentreranno su altre storie.