Dying Light 2 rinvia l’update più atteso: ecco la nuova finestra di lancio

Brutte notizie per i fan di Dying Light 2 che speravano in nuovi aggiornamenti relativi alla storia: gli sviluppatori hanno infatti annunciato in queste ore che sarà necessario un po’ di tempo in più per l’attesissimo DLC.

Ricordiamo infatti che l’aggiornamento relativo alla prima nuova storia di Dying Light 2 (potete acquistarlo in offerta su Amazon) era inizialmente previsto per questo mese, ma sfortunatamente Techland ha ufficialmente annunciato il suo rinvio.

Le aspettative sono sicuramente elevate, soprattutto dopo che gli sviluppatori hanno annunciato che sarà «sorprendente» e che nessun fan ha ancora capito anche solo lontanamente i suoi contenuti.

La nuova finestra di lancio del primo DLC dedicato all’espansione delle storie di Dying Light 2 sarà dunque disponibile soltanto a settembre 2022, e non a maggio come precedentemente indicato.

Techland si è voluta scusare con tutti i suoi fan, sottolineando che la decisione è stata presa perché è necessario più tempo del previsto: l’obiettivo del team è infatti quello di voler essere più trasparenti possibile con la propria community.

I fan avranno però modo di ingannare l’attesa già a partire dal prossimo mese, quando sarà introdotto un nuovo capitolo intitolato «In the Footsteps of a Nightrunner», con nuovi contenuti, eventi e l’altrettanto atteso arrivo della photo mode.

Gli sviluppatori hanno anche pubblicato la nuova roadmap ufficiale da tenere in considerazione dopo questo rinvio a sorpresa, che potrete consultare voi stessi di seguito:

However, in June, we will introduce the first game Chapter entitled “In the Footsteps of a Nightrunner,” filled with content and events, as well as the highly anticipated photo mode, so stay tuned for more action in The City!

