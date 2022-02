Dying Light 2 risolve i problemi con una patch per PC, facendo infuriare i giocatori console

È un periodo fitto di novità per Dying Light 2, uscito all’inizio del mese e che ha attirato a sé molti amanti della sua commistione di zombie, azione ed esplorazione open world a colpi di parkour. Come sappiamo, infatti, spesso creare grandi (troppo?) open world comporta anche che, al confronto con il pubblico, emergano problemi tecnici che non si erano evidenziati prima.

È stato anche il caso dell’opera di Techland, con la compagnia polacca che sta lavorando per arginare tutti gli inconvenienti tanto su PC, quanto su console – con il gioco uscito su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Solo nei giorni scorsi vi avevamo dato conto dell’ennesima patch che affermava di aver trovato soluzione a diversi problemi, sebbene molti di voi ci avessero segnalato che, nonostante le rassicurazioni del change log, continuavano a incappare in alcuni degli inconvenienti che la patch diceva di risolvere. Il clima, insomma, è abbastanza caldo – e, a giudicare da quanto accaduto anche oggi, probabilmente dovremmo dire che è caldissimo.

Attraverso i suoi canali social, Techland ha infatti comunicato di aver diffuso un nuovo aggiornamento per Dying Light 2 in versione PC. Tra i diversi fix, si legge che questo dovrebbe risolvere anche il bug del death-loop di cui anche alcuni nostri lettori ci hanno parlato. È stato anche introdotto un sistema di backup dei salvataggi per qualsiasi evenienza, che permetterà sempre di riprendere la partita da un punto sicuro.

Survivors!

The newest patch for PC is live. See the changes below: pic.twitter.com/e6YWTcSAtm — Dying Light (@DyingLightGame) February 16, 2022

Tuttavia, la notizia non ha per niente fatto la felicità dei giocatori console, secondo i quali la versione console starebbe venendo trascurata in favore di quella PC.

Un’accusa che Techland rispedisce al mittente, spiegando ai videogiocatori infastiditi che il lancio di patch su store proprietari come quelli PlayStation e Xbox richiede tempi di approvazione differenti rispetto al mondo PC, e oltretutto evidenziando che c’è solo un aggiornamento di differenza (quello di oggi) tra la versione PC e quella console.

«Oh finalmente un altro aggiornamento per PC!» scrive con sarcasmo un giocatore. «Gliene avete fatto solo quattro! La versione console ne ha avuto solo una, che ha sistemato zero delle cose che diceva che avrebbe risolto. Facciamo felici le 80mila persone che giocano su PC, mentre i milioni su console saranno a posto per qualche settimana con un gioco ingiocabile», aggiunge, in risposta all’annuncio della nuova patch.

Al di là del tono provocatorio dell’utente, Techland ha spiegato:

«La versione console è indietro di una patch rispetto alla versione PC. Possiamo inviare per l’approvazione all’istante le patch per PC, ma a causa del sistema di invio previsto sulle console, dobbiamo aspettare l’approvazione di Microsoft e Sony. È una cosa che non è possibile evitare».

Consoles are currently one patch behind PC. We can submit PC patches instantly, but due to how console submission process works we have to wait for Microsoft/Sony approval, that's something that can't be avoided. — Dying Light (@DyingLightGame) February 16, 2022

A un altro giocatore che, molto più gentile di diversi altri nei commenti, chiedeva quando ci si possa aspettare un nuovo aggiornamento anche su PS5, il team polacco spiega che «il processo di invio è diverso su console, arriverà il prima possibile».

Speriamo quindi che questi aggiornamenti facciano trovare ai giocatori la serenità che meritano, avendo dato fiducia a Techland pagando il gioco a prezzo pieno al momento del suo lancio. Allo stesso modo, speriamo anche che i toni non si alzino eccessivamente, per quanto sia sempre e più che legittimo che un utente chieda che il prodotto che ha comprato giri nel modo migliore possibile anche sulla sua piattaforma.

Nella nostra analisi di Dying Light 2, svoltasi su PS5, non abbiamo incontrato criticità tecniche particolarmente severe che compromettessero l’esperienza. Il gioco ha convinto il nostro veterano Gianluca Arena, che ha deciso di premiarlo con una valutazione molto positiva.