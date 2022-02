Dying Light 2 ha subito un downgrade grafico, e ci sono le prove

Dying Light 2 Stay Human è ormai disponibile su PC e console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S da alcuni giorni, riuscendo più o meno a convincere critica e pubblico.

Dopo aver subito numerosi rinvii, i giocatori hanno quindi potuto mettere le mani sul sequel di uno dei giochi free roaming a tema zombie più attesi degli ultimki anni.

Promettendo un numero di ore di gioco davvero esagerato, il titolo Techland ha quindi tagliato il traguardo senza troppi problemi al Day One.

Nonostante le patch in arrivo correggeranno un bel po’ di bug (si parla di circa un centinaio), come riportato da DSOGaming qualcuno ha scoperto che Dying Light 2 avrebbe subito un downgrade grafico non indifferente.

Anche se il gioco sembra fantastico con il Ray Tracing attivo su PC, sembra proprio che abbia subito un abbassamento della qualità rispetto alla sua visione originale mostrata anni fa.

Tale Nick930 ha infatti condiviso su YouTube un video in cui confronta le versioni E3 2018 e 2019 del gioco, con la versione PC retail.

Per realizzare questo video, Nick930 ha utilizzato tutti gli effetti Ray Tracing attivabili presenti nella versione per personal computer.

Come vedete, la città di Dying Light 2 ha subito un calo di dettagli non indifferente: nella versione retail, è meno densa e ha edifici realizzati in maniera decisamente più semplicistica.

Inoltre, anche l’illuminazione appare migliore nelle prime build dell’E3, oltre al fatto che la versione finale del gioco ha un aspetto più “saturo” e meno realistico.

Il video confronto mostra la missione che Techland ha mostrato all’E3 2019 con quella poi inclusa nel gioco retail, tanto che in questo caso i tagli appaiono ancora più evidenti.

Ricordiamo in ogni caso che Dying Light 2 Stay Human è stato rinviato a pochi giorni dall’uscita, ma solo su una console in particolare, che ancora non ha potuto beneficiare del titolo.

Il gioco ha in ogni caso dalla sua una bella lista di Trofei tutti da sbloccare, apparsa online con un discreto anticipo rispetto al Day One.