Horizon Forbidden West lancia l’aggiornamento 1.06: ecco cosa cambia

Guerrilla Games continua a tenere in forte considerazione i feedback dei fan per Horizon Forbidden West: gli sviluppatori hanno appena annunciato di aver reso disponibile un nuovo importante aggiornamento per l’ultima amata esclusiva PlayStation.

Horizon Forbidden West da oggi può essere dunque aggiornato alla versione 1.06, che serve a stabilizzare ulteriormente il gioco e introdurre alcuni bugfix molto importanti.

Gli sviluppatori avevano già promesso in occasione dell’ultimo aggiornamento che avrebbero continuato a lavorare duramente sui problemi già conosciuti, ed oggi hanno dato un’ulteriore testimonianza di tutto il loro impegno.

Come di consueto, Guerrilla Games ha pubblicato un esteso changelog completo sul forum Reddit ufficiale della serie, che illustra nel dettaglio tutti i singoli cambiamenti.

Dal changelog emerge in particolar modo che è stata riposta ancora una volta molta attenzione agli elementi grafici del gioco, che in diversi quest potevano risultare in comportamenti imprevisti o eventuali errori.

A tal proposito sono stati risolti molteplici bug che potevano comportare difficoltà nel proseguire l’avventura, impedendo ad esempio di poter attaccare o non rendendo visibili alcuni indicatori nell’hud di gioco.

Patch 1.06 for Horizon Forbidden West is live now! Our team addresses more community-reported issues, and will continue to look into more issues and feedback.

Please find the patch notes and known issues here: https://t.co/IQXu4PjeQA pic.twitter.com/W1it4NfYEk

— Guerrilla (@Guerrilla) March 2, 2022