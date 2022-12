Due nuovi giochi PS5 in arrivo nella lista dei desideri su PS Store

Non è solo Marvel’s Spider-Man 2 ad avere da poco fatto capolino nella cosiddetta lista dei desideri su PS Store; anche le prossime esclusive per console PS5 stanno per avere il loro spazio nell’elenco.

La console current-gen è stata una delle più richieste per tutto l’anno, e ogni volta che ve la segnalavamo come disponibile su Amazon andava esaurita nel giro di qualche secondo.

Ora, nonostante le conferme sul calo di prezzo dei giochi (che a quanto pare non ci sarà) è ora di fare il punto sulle novità in arrivo nel 2023 e oltre.

Come riportato anche da Push Square, due nuovi giochi hanno ora la loro vetrina sul catalogo Sony: stiamo parlando di Rise of the Ronin e Stellar Blade.

Le pagine consentono di inserire i giochi in questione nella lista dei desideri del proprio account PSN, in modo da rimanere aggiornati sulle novità e sugli aggiornamenti dei preordini.

Mentre Marvel’s Spider-Man 2 è stato confermato per il lancio nel 2023 su PS5, le pagine relative ai due titoli non indicano che anche Rise of the Ronin arriverà il prossimo anno, visto che il gioco sarebbe fissato per il 2024.

Tuttavia, sembra invece che Stellar Blade abbia una finestra di uscita fissata al 2023. Le informazioni contenute nelle due pagine sono al momento decisamente scarse e si limitano a rivelare il genere, l’editore e una panoramica di ciascun gioco.

Per Rise of the Ronin si legge: «Dopo tre secoli di Shogunato, le Navi Nere dell’Occidente scendono sui confini del Giappone e il paese cade in uno stato di agitazione. Nei panni di un samurai senza padrone – un Ronin – impugna la tua lama e modella il corso della storia in questo RPG d’azione a mondo aperto per PlayStation 5».

Nel frattempo, Stellar Blade chiede di «salvare l’umanità dall’estinzione in questa elettrizzante avventura d’azione incentrata sulla storia, realizzata dallo sviluppatore coreano Shift Up, in esclusiva per PlayStation 5″. Sperimentate combattimenti spietati e una trama avvincente mentre svelate i misteri della rovina della Terra».

Restando in tema giochi, i giochi gratis di gennaio 2023 su PlayStation Plus sarebbero già stati svelati dal “solito” leak: scoprite di quali parliamo.