Due giochi gratis per Xbox nel fine settimana

Microsoft ha annunciato di aver rinnovato la sua iniziativa Free Play Days per questo fine settimana, grazie alla quale gli utenti potranno godersi due giochi gratis per Xbox.

La buona notizia arriva con il consueto caveat, relativo alla disponibilità di questi titoli soltanto per gli abbonati a Xbox Live Gold.

La scorsa settimana era toccata a Kingdom Two Crowns, un apprezzato gestionale in pixel art, mentre stavolta è il turno di ben due titoli.

Le novità di questo weekend sono:

Metro Last Light Redux è la versione rimasterizzata del secondo capitolo della serie 4A Games, un acclamato adattamento degli omonimi romanzi.

WRC 9 è invece un racing progettato per gli amanti del rally, che gode della licenza WRC e di un amato modello di guida simulativa.

La disponibilità dei due giochi è confermata a partire da oggi, giovedì 22 aprile, fino a domenica 25 aprile inclusa (anche per i membri di Xbox Game Pass Ultimate).

