Due big fanno una donazione record per la morte di Dogmeat di Fallout 4

Fallout 4 è un gioco che ha una fanbase a dir poco enorme, trattandosi infatti dell’ultimo episodio canonico della serie, uscito nel 2015 e al momento privo di un sequel ufficiale.

Il gioco targato Bethesda ha ricevuto solo uno spin-off slegato dalla serie principale, ossia l’altrettanto celebre Fallout 76.

Proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha ricevuto un importante aggiornamento ricco di novità e aggiunte di un certo peso.

Purtroppo, però, i fan hanno dovuto di recente pure piangere una triste dipartita: River, il pastore tedesco “interprete” del cane Dogmeat, è morto.

A dare la triste conferma è stato Joel Burgess, lead level designer di Fallout 4, lasciando davvero commossa la community, tanto che la notizia ha presto fatto il giro del mondo.

Dopo la tragica notizia della scomparsa di River, Xbox e Bethesda hanno ora deciso di donare una cifra record alla Montgomery Country Humane Society.

Le due compagnie hanno infatti messo a disposizione ben 10mila dollari a una delle società leader per la protezione degli animali.

Poco sotto, il tweet ufficiale pubblicato dal profilo Xbox (via The Gamer):

DOGMEAT FOREVER 💚

In honor of River, Xbox and @BethesdaStudios are donating $10,000 to the Montgomery County Humane Society.

If you also would like to join us in donating, you can right here: https://t.co/LD6ZDk6dov https://t.co/TiiYZ7Lq1Q

— Xbox (@Xbox) July 7, 2021