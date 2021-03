Due big Bethesda arrivano su Game Pass e Microsoft Store

L’accordo tra Microsoft e Bethesda, divenuto ormai ufficiale nelle scorse ore, sembra stia già dando i primi frutti. Phil Spencer aveva confermato che diversi titoli della compagnia sarebbero portati su Xbox Game Pass già questa settimana, assieme all’annuncio che «alcuni nuovi titoli in futuro saranno esclusivi per i giocatori PC e Xbox».

Ora, sembra sia stato confermato che The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition e Fallout 4 G.O.T.Y. per Windows 10 arriveranno su Microsoft Store a partire dal 11 marzo prossimo. L’offerta sarebbe relativa al bundle contenente entrambi i titoli in questione (la pagine prodotto è raggiungibile a questo indirizzo).

Ma non solo: la cosa implica che entrambi i titoli potrebbero arrivare sul catalogo Game Pass PC sempre tra un paio di giorni, proprio per festeggiare alla grande la fusione tra Microsoft e ZeniMax. Poco sotto, il tweet di Nibel che confermerebbe l’aggiornamento emerso poco fa (la data dell’insider è errata).

Both Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Edition for Windows 10 are being listed on the Microsoft Store with a March 12 release date, implying that both are possibly headed to Game Pass PC this week to celebrate #BethesdaJoinsXbox https://t.co/ewfBtids7d — Nibel (@Nibellion) March 10, 2021

Via Xbox Wire, Spencer ha infatti ribadito giorni fa che «I giocatori dovrebbero sapere che le console Xbox, il PC e Game Pass saranno il posto migliore per provare i nuovi giochi Bethesda, inclusi alcuni nuovi titoli in futuro che saranno esclusivi per i giocatori Xbox e PC».

Ricordiamo in ogni caso che in futuro l’accordo tra le compagnie darà modo di vedere giochi molto attesi come The Elder Scrolls VI e Starfield, oltre a Deathloop di Arkane e GhostWire Tokyo di Tango Gameworks, i quali saranno in ogni caso esclusive PS5 e PC per un anno.

Ricordiamo infine che durante la giornata di domani, 11 marzo, Microsoft potrebbe tenere un piccolo eventi a tema Bethesda per annunciare le novità in arrivo (ma non aspettatevi chissà quali sorprese).