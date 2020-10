DualSense PS5 a confronto con il pad Xbox Series X

DualSense è il nome che Sony ha scelto per il nuovo controller che useremo su PS5, una volta che la console arriverà nei negozi il prossimo mese di novembre.

Novembre è anche il periodo di debutto di Xbox Series X, la piattaforma Microsoft che promette faville (perlomeno sulla carta). Ora, dopo che alcuni addetti ai lavori d’oltreoceano hanno messo le mani in anticipo sulle console, è ora apparso online un interessante confronto tra il pad PlayStation 5 e quello per la nuova Xbox.

Ora, il recente video di Austin Evans ha permesso ai colleghi di PlayStationing di farsi un’idea sulla grandezza dei due controller, mostrando anche la differenza effettiva tra le due periferiche. Poco sotto, alcuni scatti che mettono i pad a confronto:

Le immagini mostrano che a livello di dimensioni i pad sembrano essere estremamente simili fra loro, sebbene il controller Xbox sembrerebbe essere più alto rispetto alla controparte Sony.

Ma non solo: sovrapponendoli il DualSense sembra essere più largo rispetto al controller di Series X, tanto che anche i pulsanti sembrano avere dimensioni maggiori (lasciando in ogni caso spazio al touchpad).

Insomma, differenze ve ne sono, sebbene i due controller sembrano comunque avere dimensioni e caratteristiche estetiche analoghe fra loro. Staremo a vedere in ogni caso come si comporteranno i due pad, giochi alla mano.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa sono emersi nuovi particolari sul tasto Create del pad Sony, dopo le novità dedicate alla retrocompatibilità di PlayStation 5 pubblicate poche settimane fa.

Avete già letto anche che sul web sono apparse alcune immagini che mostrano in anteprima un DualSense di colore nero non ancora rivelato da Sony? E che il gioco d’azione Godfall sfrutterà il pad PS5 in maniera assolutamente inedita?

Il lancio di PlayStation 5 è sempre atteso in Europa per il 19 novembre prossimo, quando la console debutterà al costo di 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per la variante only digital.