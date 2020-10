DualSense, arriva il primo video unboxing per il controller PS5

La data di lancio di PlayStation 5 si sta facendo più vicina e questo significa che stanno comparendo online via via più dettagli sulla console next-gen di casa Sony. È anche il caso del canale YouTube di Austin Evans, noto per i suoi videi dedicati alla tecnologia, che ha già potuto mettere le mani su DualSense – il controller di PS5.

Il video, che trovate di seguito, mostra da vicino la confezione e il controller, segnalando che in realtà il colore non sarebbe bianco brillante, ma quasi grigio, secondo Evans. Dopo averci armeggiato un po’, lo YouTuber procede nello smontaggio, per far vedere agli amanti della tecnologia come sia assemblato all’interno.

Trovate il video qui sotto.

Vi ricordiamo che DualSense avrà alcune caratteristiche su cui Sony punta molto: si tratta del feedback tattile, che dovrebbe dare sensazioni diverse a seconda dei momenti del gioco. Avremo anche grilletti aptici, con resistenza regolabile dagli sviluppatori, e un microfono integrato che vi sarà utile anche per le voice chat, oltre che per interagire con la digitazione su PS5.

Il lancio di PlayStation 5 è atteso in Europa per il 19 novembre, quando debutterà al costo di 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per la variante solo digitale. Per ogni dettaglio sulla console, fate riferimento al nostro vademecum.