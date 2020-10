Godfall su PS5 giocato con il DualSense ‘sarà incredibile’

Godfall è la nuova e promettente IP prodotta da Gearbox, previsto tra alcune settimane su console PlayStation 5 (oltre che su PC).

Questo looter-slasher sviluppato dallo studio di sviluppo Counterplay Games ha sicuramente guadagnato le attenzioni degli addetti ai lavori nel corso dei mesi, tanto che è uno dei titoli di lancio della console next-gen Sony più attesi in assoluto.

Un'immagine di Godfall.

Ora, nel corso di un’intervista con Official PlayStation Magazine (via Wccftech), il CEO e co-fondatore di Counterplay, Keith Lee, ha parlato della sensazione di giocare a Godfall con il nuovo controller PS5, ossia il DualSense.

Ecco un passaggio della dichiarazione originale di Lee, interrogato al riguardo:

Giocare con il DualSense è qualcosa di davvero incredibile. Si può a conti fatti immaginare di poter scolpire e modellare la vibrazione del colpo e le sensazioni ricevute, ricreando un gioco o un mondo in cui ci si sente completamente dinamici e ‘vivi’ al suo interno, vedendolo reagire alle nostre azioni. Nel modo in cui abbiamo progettato il gioco si percepisce un forte realismo, tutte le spade sembrano vere perché si sente la resistenza e lo scontro tra le lame. Sembra davvero di essere all’interno del gioco. Si tratta di centinaia di sfumature che aggiungiamo e che vi fanno esclamare: ‘Mi sentivo come se fossi lì. Sì, non stavo solo guardando lo schermo’.

Ma non solo: Lee ha anche speso due parole circa le particolari funzionalità social presenti nel gioco: «Ora è molto più facile passare dall’invito alla chat vocale. Questo è per me il valore più grande per un giocatore. Essere in grado di ricevere un invito e via. […] Anche la scheda social è migliorata e consente di giocare più facilmente con i nostri amici. Si tratta di un grande miglioria.»

Avete già visto in ogni caso le immagini che mostrano una copia retail del titolo in versione PS5 (incluso il contenuto della custodia, la cover art e il disco di gioco)?

Godfall uscirà su console PlayStation 5 e piattaforma PC via Epic Games Store il 12 novembre 2020 in America e il 19 novembre 2020 in Europa.