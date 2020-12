DualSense come PS5: è campione di vendite

DualSense è il joypad di PlayStation 5, apparso nei negozi solo pochi giorni prima del lancio della console Sony (disponibile invece a partire dallo scorso 19 novembre in Europa).

Noi di SpazioGames abbiamo avuto modo di sviscerare a dovere il controller nelle scorse settimane, rimanendone sorpresi sotto diversi punti di vista.

Ora (via Game Rant) l’analista Mat Piscatella ha presentato i primi dati di vendita della nuova piattaforma in America, rivelando nello specifico che il controller ha registrato il miglior lancio relativo a un pad da gaming nella storia americana.

Il joypad ha quindi surclassato anche la famiglia dei DualShock e il pad wireless Xbox, imponendosi come una delle periferiche da gioco più richieste di tutti i tempi negli USA.

US NPD ACCESSORIES – Sony's DualSense Wireless Controller White achieved the highest launch month unit and dollar sales for a gamepad in U.S. history. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 11, 2020

Il controller wireless DualSense di colore bianco di Sony ha ottenuto le vendite del mese di lancio più elevate per quanto riguarda un gamepad nella storia degli Stati Uniti.

Piscatella nel suo tweet fa inoltre riferimento sia al numero di unità vendute che agli incassi veri e propri. Insomma, davvero un risultato sorprendente.

Ricordiamo anche che lo scorso mese di novembre circa 2000 utenti hanno espresso il loro voto, con un 80% sicuro che il controller DualSense sia il migliore di sempre relativamente a quelli visti nelle varie generazioni PlayStation.

Leggi anche: il microfono del DualSense registra la vostra voce quando sbloccate trofei su PS5

DualSense lo si può trovare con PS5 a partire dal 19 novembre di quest’anno, in entrambe le versioni della console disponibili nei negozi: una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray, oltre a una seconda Only Digital priva dello stesso lettore.

Se volete saperne di più sul pad (e sulla nuova PlayStation 5) su SpazioGames trovate una pagina unica di riepilogo su tutti i contenuti più caldi a tema PlayStation 5!