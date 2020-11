Attenzione: il microfono del DualSense registra la vostra voce quando sbloccate trofei su PS5

Gli utenti PS5 si saranno resi ormai conto che la console next-gen registra un breve video quando questi sbloccano trofei.

Quello che probabilmente sarà sfuggito a molti è che le clip registrate comprendono di base la voce dei giocatori “catturata” mentre compiono l’azione valevole del trofeo.

A sottolinearlo è un giocatore PS5, l’utente Reddit helloiamjack, che ha appena sbloccato un trofeo su Demon’s Souls.

Rivedendo la clip si è sorpreso sentendo che la propria voce era stata inclusa nel video insieme all’audio regolarmente tratto dal remake di Bluepoint Games.

Questo succede perché l’impostazione predefinita di PlayStation 5 prevede che il microfono integrato nel DualSense sia sempre attivo.

I giocatori possono aggirare rapidamente la problematica, però, premendo il tasto di attivazione o disattivazione posizionato sopra lo speaker e sotto il pulsante PlayStation del controller.

In questo modo, vi assicurerete di non avere spiacevoli sorprese sia per quanto riguarda la diffusione dei vostri video online (e conseguentemente la vostra voce), sia per conversazioni colte di sorpresa in un party mentre state parlando con qualche famigliare.

Sony ha avuto un paio di intoppi almeno alla voce della privacy in avvio di next-gen, uno dei quali ha riguardato proprio la gestione dei party.