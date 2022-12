Dragon’s Dogma 2 è sparito dai radar, ma a breve ne sapremo di più

L’annuncio di Dragon’s Dogma 2 sembrava aver generato un rinnovato interesse dei fan nei confronti di una saga abbandonata da Capcom per troppo tempo.

Ad annunciare ufficialmente i lavori in corso è stato il director Hideaki Itsuno lo scorso mese di giugno, il quale si è scusato con i videogiocatori per la lunga attesa verso il nuovo capitolo dell’action fantasy (che trovate su Amazon).

«Mi dispiace di avervi fatto aspettare» ha dichiarato Itsuno allo showcase Capcom, «ma Dragon’s Dogma 2 è ufficialmente in produzione».

Ora, dopo che del gioco non se n’è saputo più nulla nei mesi successivi al reveal, come riportato anche da The Gamer sembra proprio che siano in arrivo interessanti novità.

Nella sua chiacchierata annuale di fine anno con i creatori di videogiochi giapponesi, Itsuno ha dichiarato a Famitsu che ulteriori informazioni sull’atteso sequel arriveranno nel 2023.

«Al momento sono immerso nella produzione di Dragon’s Dogma 2, tanto che sto perdendo il senso del tempo», ha dichiarato Itsumo quando gli è stato chiesto un aggiornamento sullo stato del nuovo capitolo.

«Le cose stanno procedendo bene, quindi spero di portare avanti lo sviluppo in modo da poter condividere un aggiornamento con voi il prima possibile».

Uscito inizialmente nel 2012 per PS3 e Xbox 360, Dragon’s Dogma è un RPG fantasy hack ‘n’ slash che cercava di portare elementi tipicamente online in un’avventura per giocatore singolo.

Tra le caratteristiche chiave, il gioco introdusse il sistema delle Pedine, il quale permetteva al giocatore di inviare PNG dalla propria partita a quella di altri giocatori. Staremo a vedere se il sequel erediterà lo stesso sistema di gioco (cosa alquanto probabile).

Del resto, a poche ore di distanza dall’annuncio del secondo capitolo, gli utenti avevano deciso di riscoprire in massa il primo amatissimo Dragon’s Dogma.

Inoltre, sappiamo anche che Netflix ha deciso di puntare sulla proprietà intellettuale per la produzione di una serie animata – di cui vi abbiamo detto tutto (senza spoiler) nella nostra recensione.