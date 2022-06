Finalmente Dragon’s Dogma 2 è in produzione e sarà realizzato con RE Engine

Sembrava quasi destinato a rimanere solamente un tormentone, ancora di più dopo che pochi giorni fa, allo showcase Capcom, il titolo aveva fatto la sua comparsa solo per rimandare a un ulteriore video a qualche giorno di distanza, in cui avremmo scoperto di più sulla nascita del capostipite. Invece, Dragon’s Dogma 2 è appena diventato realtà, come confermato durante l’odierna pubblicazione del suddetto video.

Ad annunciare ufficialmente i lavori in corso è stato il director Hidetaki Itsuno in persona, che con uno sketch con tanto di felpa a sorpresa si è scusato con i videogiocatori per la lunga (lunghissima) attesa verso questo nuovo capitolo dell’amato mondo fantasy.

«Mi dispiace di avervi fatto aspettare» ha dichiarato Itsuno, «ma Dragon’s Dogma 2 è ufficialmente in produzione».

Una dichiarazione di intenti che non ci svela molto sul gioco vero e proprio, ma che assicura il pieno coinvolgimento di Itsuno nel progetto.

«Tutti nel nostro team stanno lavorando duramente per creare il gioco che speriamo possiate godervi!» ha aggiunto il director, durante il video celebrativo per i primi dieci anni di Dragon’s Dogma.

Sono insomma serviti dieci anni per questo nuovo capitolo e, per fortuna, dopo un’attesa così lunga i nuovi dettagli ci arrivano direttamente da una nota ufficiale di Capcom, a sua volta abbastanza avara di particolari. Qui, però, apprendiamo che il gioco «si prepara a ricominciare il ciclo» e viene anche confermato che sarà realizzato in RE Engine, l’engine proprietario che abbiamo visto all’opera anche nel franchise Resident Evil.

Uscito originariamente nel 2012, Dragon’s Dogma è sempre rimasto nell’immaginario degli appassionati, complice anche l’arrivo nel 2016 di Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Oltretutto, sappiamo anche che Netflix ha deciso di puntare sulla proprietà intellettuale per la produzione di una serie animata – di cui vi abbiamo detto tutto (senza spoiler) nella nostra recensione.

Insomma, sembrava solo una questione di tempo prima che potesse arrivare un secondo capitolo, ma per qualche motivo l’annuncio non diventava mai ufficiale. Oggi, finalmente, i fan di Dragon’s Dogma sanno che in futuro avranno un nuovo appuntamento con la saga.