Dragon Ball Z Kakarot, Bardock entra in scena nel nuovo gameplay trailer next-gen

Bandai Namco ha appena rilasciato un nuovo gameplay trailer per il nuovo contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Z Kakarot, dedicato interamente a Bardock, pronto a mostrarsi in azione nell’imminente versione next-gen del gioco di ruolo.

Dragon Ball Z Kakarot (lo trovate in sconto per il Black Friday su Amazon) è stato infatti enormemente apprezzato dalla community per il modo in cui è riuscito a far rivivere ai giocatori le avventure della serie, includendo perfino alcune scene filler e diversi easter egg.

Dopo averlo già mostrato brevemente in occasione del reveal dell’edizione next-gen, Bandai Namco ha dunque deciso di pubblicare un nuovo trailer gameplay dedicato all’episodio di Bardock, il padre di Goku impegnato in una sua personalissima battaglia.

Il nuovo filmato, che potete visualizzare voi stessi in apertura, ci mostra il guerriero Saiyan impegnato a sconfiggere i guerrieri di Kanassa, arrivando a doverne battere addirittura 145 per completare la missione (via DualShockers).

Il padre di Goku appare particolarmente agguerrito e con uno stile di battaglia più spettacolare che mai, essendo in grado di teletrasportarsi rapidamente davanti ai nemici e sconfiggerli con pochi colpi assestati.

Inoltre, Bardock sarà in grado di guidare la sua squadra di guerrieri Saiyan e indicare loro quando supportarlo con colpi energetici dalla distanza o se attaccare gli avversari più da vicino.

Non poteva inoltre mancare, tra le sue tante abilità, anche la possibilità di utilizzare il Final Spirit Cannon, probabilmente l’attacco speciale più iconico del padre di Kakarot che potrà sfruttare per decimare i suoi avversari.

Ricordiamo che Alone Against Fate sarà il primo dei DLC previsti per il secondo season pass di Kakarot e presenterà una storia molto simile a quello del celebre arco narrativo presente in Dragon Ball Z: Bardock riceverà una visione che lo avverte sulle intenzioni di Frieza, convincendolo a mandare Goku da solo sulla terra e affrontare il pericoloso villain da solo.

Tra le tante novità presenti nella versione next-gen di Kakarot, ricordiamo che ci sarà una veste grafica ripulita e i 60 FPS fissi: i fan non dovranno attendere molto per l’uscita ufficiale, dato che Bandai Namco ha già confermato che il lancio avverrà il prossimo 13 gennaio.