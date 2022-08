Dragon Ball sarà ospite anche di un altro battle royale, prossimamente

Il crossover tra Dragon Ball e Fortnite è destinato a fare storia, e molto probabilmente l’ha già fatta.

Ormai non ci dovremmo sorprendere più di nulla, visto che nel tempo sono arrivati anche dei fumetti Marvel con contenuti in esclusiva per Fortnite (questi qui, per intenderci).

Il crossover con il manga di Akira Toriyama è davvero imponente, con una mole di contenuti impressionante che rende giustizia al brand.

E mentre Fortnite si prepara ad accogliere altri crossover potenzialmente leggendari, i sayan approderanno in futuro anche in un altro battle royale.

Esatto, proprio quel battle royale, il rivale storico di Fortnite.

Dragon Ball arriverà su PUBG Mobile nel 2023, pronto per aprire l’anno con un crossover davvero importante.

La partnership è stata creata per celebrare l’uscita mondiale del nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero, che arriverà in Italia a settembre.

Al momento non è chiaro esattamente in cosa consisterà la collaborazione, e quali saranno i contenuti relativi al film che saranno sbloccabili nel gioco.

Nel comunicato stampa diramato dal team di PUBG Mobile ci viene ricordato che il battle royale ha già ospitato anime come Neon Genesis Evangelion e Jujutsu Kaisen, oltre a show come Arcane (anch’esso sbarcato in precedenza su Fortnite).

Pertanto possiamo aspettarci un trattamento simile anche per Dragon Ball, con skin e contenuti cosmetici di ogni tipo da collezionare (e acquistare).

Il crossover tra Dragon Ball e Fortnite era stato dapprima solo un qualcosa di vagamente suggerito, in una lista di tanti altri possibili eventi.

Per quanto riguarda FighterZ, uno dei migliori titoli ispirati al leggendario manga ed anime, gli autori sono al momento a caccia di una nuova IP da trasformare in un nuovo videogioco di culto.

Che forse non sarà The Breakers, esperimento multiplayer inedito, interessante ma per ora poco convincente, chissà se riuscirà a sorprenderci?