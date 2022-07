Dragon Ball: The Breakers ha una data d’uscita! Nuovo trailer e una valanga di immagini

Il mese di ottobre continua a popolarsi di uscite, perché Bandai Namco ha appena annunciato ufficialmente che il suo Dragon Ball: The Breakers sarà disponibile dal prossimo 14 ottobre. Il gioco è previsto per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma sarà ovviamente compatibile anche con PS5 e Xbox Series X|S. Le prenotazioni sono state aperte oggi per la versione fisica, mentre arriveranno in seguito quelle per l’edizione digitale.

Ad accompagnare l’annuncio è stato il nuovo trailer che trovate in apertura, affiancato da tante nuove immagini che spargeremo nel corpo del nostro articolo.

The Breakers, vi ricordiamo, sarà un videogioco di Dragon Ball molto atipico: vi permetterà infatti di mettere insieme una squadra di sette sopravvissuti che devono sopravvivere a un Razziatore, in un multiplayer asincrono che fa un po’ Dead by Daylight o Friday the 13th.

Si salvi chi può!

«Il Razziatore, uno dei principali antagonisti del franchise, dovrà sfruttare il suo potere schiacciante e le sue evoluzioni sempre più potenti per dare la caccia ai Sopravvissuti e sconfiggerli» ci spiega il publisher, annunciando la data di release del gioco.

Per riuscire a sfuggirgli sarà necessario dimostrarsi molto scaltri e raggiungere la Super Macchina del Tempo: attraverso quest’ultima, i sopravvissuti potranno fuggire dalla Frattura temporale prima che sia troppo tardi.

Negli scorsi mesi avevamo provato con mano il gioco, raccontandovi le nostre primissime impressioni, e sappiate che a breve potrete provarlo anche voi. Bandai Namco ha infatti anche annunciato un closed network test per il 6 e il 7 agosto, per il quale potete candidarvi a questo indirizzo.

In questa prova giocherete come Cell e Frieza, mentre come Sopravvissuti avrete a disposizione il vostro avatar o le skin di Oolong e Bulma. Questi gli orari previsti per i test:

Sabato, 6 agosto, dalle 4:00 alle 8:00 CEST

Sabato, 6 agosto, dalle 14:00 alle 18:00 CEST

Sabato, 6 agosto, dalle 20:00 alle 00:00 CEST

Domenica, 7 agosto, dalle 4:00 alle 8:00 CEST.

In seguito, è stato già confermato, ci sarà anche una fase di open beta, di cui per ora non sono note le date.

Dragon Ball: The Breakers sarà lanciato in tre diverse edizioni. La standard sarà solo digitale, la Special Edition sarò anche retail e includerà alcuni bonus digitali. Infine, la Limited Edition (solo nel Bandai Namco Store Online) includerà tutti i contenuti delle precedenti, oltre a una Steelbook, 3 adesivi del Razziatore e una figurine di Cell (Larva).

Inoltre, sarà anche incluso l’accessorio di gioco “Potara (Green)”, a sua volta bonus esclusivo dello store del publisher.

Non rimane che candidarsi per la prova e aggiungere la data al calendario delle uscite di ottobre, sempre più fitto.