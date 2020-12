Dragon Age potrebbe aver perso anche un doppiatore, considerando cosa scrive sui social

Sono giorni movimentati, quelli che sta vivendo il franchise Dragon Age, dopo le grandi manovra annunciate da BioWare per il nuovo addio dello scrittore e autore Mark Darrah e la conferma della presenza del prossimo capitolo sul palco degli imminenti The Game Awards. A tutto questo si sommano ora anche le dichiarazioni dell’attore e doppiatore Greg Ellis, che si è scagliato pubblicamente proprio contro Mark Darrah – probabilmente giocandosi la possibilità di lavorare nuovamente con BioWare, in futuro.

Ellis, che era stato Anders in Origins e Cullen in Inquisition, ha commentato il post di addio di Darrah inveendo contro di lui, spiegando che la sua defezione sarebbe «un sollievo per molte altre persone» e aggiungendo che:

Ho lavorato con te per dieci anni come voce di Cullen e Anders su Dragon Age e non mi è mai capitato di lavorare con una persona più sleale. […] Il tuo addio è una vittoria per BioWare, per i suoi dipendenti e soprattutto per i fan.

Cullen in Dragon Age: Inquisition

La risposta, che ha lasciato di sasso molti degli stessi fan, che hanno replicato in modo piccato a quella che hanno trovato essere un’uscita ineducata da parte di Ellis, ha innescato anche la replica di Darrah stesso.

L’autore, che afferma di aver ignorato lungamente le provocazioni di Ellis, scrive:

C’è qualche mondo dove immagini che il tuo comportamento nei miei confronti, e in quelli della community, possa fare in modo che tu venga MAI ingaggiato di nuovo per Dragon Age? Non so se lo stai facendo per cercare di avere le attenzioni di qualche altro gruppo, ma SICURAMENTE non ti farà entrare nelle grazie di una compagnia che tenga alla sua immagine pubblica.

I've been letting you slide for a while but I think Dragon Age Day is maybe the day when that ends. https://t.co/9hgl8EDpBg — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) December 4, 2020

Viene da domandarsi, allora, se ci fossero possibilità di vedere un ritorno dell’attore anche nel futuro Dragon Age, dove a questo punto è difficile immaginarlo – viste le parole di Darrah. Oltretutto, in passato alcuni fan si erano già detti molto perplessi nei confronti di Greg Ellis, quando l’attore aveva manifestato pieno supporto alle politiche di Donald Trump, o aveva supportato anche Candace Owens – che, ad esempio, si era scagliata contro il cantante Harry Styles ritenendo che sia necessario «un ritorno degli uomini virili».

Secondo gli amanti di Dragon Age, che non hanno mancato di farglielo notare sui social, Ellis sarebbe anche concorde con le discusse posizioni della scrittrice J.K. Rowling sulle persone transessuali, che hanno causato molte polemiche di recente – anche in ambito videoludico.

Un concept art dal prossimo Dragon Age

Al di là del commento a Darrah, insomma, è possibile che Electronic Arts avesse già manifestato un disinteressamento a collaborare con lui per via della sua immagine pubblica, e che da questo si sia originata la replica dell’ex BioWare.

In qualsiasi modo stiano le cose, presto scopriremo novità sul prossimo Dragon Age, quindi rimanete sulle pagine di SpazioGames per non perderle.