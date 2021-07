Dragon Age 4 esce ancora più tardi del previsto? Report preoccupante

Un nuovo report da una fonte attendibile indica che Dragon Age 4 potrebbe avere ancora una lunghissima strada davanti a sé.

L’erede di Dragon Age Inquisition è stato annunciato da tempo ormai, ma a quanto pare per il lancio bisognerà ancora aspettare.

Il reveal è avvenuto nel lontano 2018 a The Game Awards, con un breve teaser che ha anticipato un assaggio di storia.

L’ultima apparizione è avvenuta lo scorso dicembre, ma ancora una volta non abbiamo scoperto né gameplay, né data.

Ora, per il nuovo capitolo della serie RPG fantasy firmata dal team di sviluppo di Mass Effect Legendary Edition, le notizie si fanno abbastanza preoccupanti.

Come riporta Jeff Grubb di VentureBeat, il lancio di Dragon Age 4 potrebbe non avvenire prima del 2023, dunque tra più di due anni.

«Fonti familiari con l’adventure RPG fantasy confermano che il gioco è in linea per un lancio nel 2023», si legge nella ricostruzione.

«Quando ho contattato EA riguardo alla data d’uscita, un portavoce mi ha detto che la compagnia non ha ancora annunciato la data e non ha piani per condividerla».

A detta di Grubb, la campagna di marketing dovrebbe a questo punto iniziare nel 2022 ed entrare nel vivo (immaginiamo con approfondimenti sul gameplay) nell’anno dell’uscita.

Sebbene le piattaforme non siano state ancora annunciate, è il caso di aspettarsi un lancio soltanto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

D’altra parte, un altro titolo appena annunciato dalla scuderia Electronic Arts, ovvero Dead Space, sarà soltanto su console next-gen.

Il portfolio di EA sarà comunque piuttosto robusto negli anni a venire, con l’anticipazione ad esempio di un nuovo Star Wars Jedi Fallen Order.

Quanto a BioWare, chiusa la parentesi fallimentare di Anthem, è stato già messo in cantiere un nuovo capitolo di Mass Effect.