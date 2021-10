Dragon Age 4 torna con una concept art spaventosa (letteralmente)

Ormai è arrivato Halloween e numerosi giochi hanno già fatto la loro parte per celebrare l’arrivo di questa spaventosa festività.

Al coro adesso si unisce un altro ritorno tanto atteso, di cui in realtà non si sente parlare molto e che è sparito dai radar da un po’. Stiamo parlando di Dragon Age 4, gioco che, nonostante non se ne sappia molto e non se ne sia discusso recentemente, non risulta sicuramente dimenticato soprattutto da quella parte di fan della saga che aspettano il ritorno della serie di giochi di ruolo fantasy.

Recentemente infatti, il produttore esecutivo Christian Dailey e il direttore creativo Matthew Goldman hanno rivelato su Twitter una concept art “spaventosa” riguardante proprio Dragon Age 4, il tutto perfettamente in tema per la festa di Halloween.

Nella concept art di cui sopra notiamo infatti dei non-morti sulla destra, illuminati dalla luce inquietante della luna. I non-morti non sono sicuramente una novità nel panorama di Dragon Age, si tratta infatti di un contesto fantasy ben specifico e ben caratterizzato in cui non possono mancare creature del genere, considerando anche il fatto che la necromanzia è abbastanza presente. Non sappiamo tuttavia (via Gamerant) se in Dragon Age 4 i non-morti saranno proprio così, o se si tratta soltanto di una loro rappresentazione peculiare specifica per il tema di Halloween.

Notiamo sulla sinistra invece un altrettanto inquietante castello, circondato da un alone rosso. Anche in questo caso non sappiamo esattamente cosa possa voler dire, ma ricordiamo che il Red Lyrium era una sostanza che ricopre dei ruoli ben definiti nelle iterazioni precedenti del brand.

