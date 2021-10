Dragon Age 4 sarà solo next-gen? Arrivano conferme importanti

La community degli appassionati di BioWare sta attendendo con ansia nuove informazioni ufficiali su Dragon Age 4, l’ultimo capitolo della saga sul quale sono stati spenti da tempo i riflettori.

Gli sviluppatori rimangono comunque costantemente al lavoro, anche se si sono lasciati sfuggire una piccola informazione importante: sembrerebbe infatti che il prossimo capitolo di Dragon Age uscirebbe soltanto su console next-gen.

Considerato che secondo l’ultimo rapporto Dragon Age 4 dovrebbe uscire non prima del 2023, la notizia non apparirebbe particolarmente sorprendente: ci si aspetta infatti che per quell’anno la fase next-gen possa iniziare definitivamente.

In attesa del quarto capitolo principale della serie, pare che Netflix abbia in mente di realizzarne una serie live action: sarebbe dunque un ottimo modo per avvicinare nuovi fan al franchise.

Come segnalato dal giornalista Jeff Grubb di GamesBeat, il lead player designer di BioWare ha recentemente aggiornato il proprio profilo su LinkedIn.

Nella pagina ufficiale, viene indicato che il nuovo capitolo di Dragon Age sarebbe in lavorazione soltanto su PS5, Xbox Series X|S e PC: di conseguenza, non si tratterebbe di un titolo cross-gen e verrebbero tagliate fuori PS4 e Xbox One.

Jeff Grubb ha comunque segnalato di aver avuto modo di confermare lui stesso da altre fonti che anche EA avrebbe confermato l’intenzione di rendere Dragon Age 4 un gioco esclusivo per le console next-gen.

Nonostante sembrasse molto probabile che il titolo sarebbe stato sviluppato esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, da parte degli sviluppatori era però mancata una conferma ufficiale e che, continuiamo a ricordarlo, attualmente continua a mancare.

Considerando che però l’uscita del titolo appare ancora molto lontana, sembra sempre più probabile che sviluppatori come BioWare siano pronti a lasciarsi la current-gen alle spalle, concentrandosi unicamente sulle potenzialità offerte dal nuovo hardware.

Naturalmente vi terremo aggiornati qualora arrivassero delle conferme definitive dagli sviluppatori e da EA: nel frattempo, il nostro suggerimento è di prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che Dragon Age 4 sarà un’esperienza interamente single player: evidentemente l’esperienza di Anthem, non andata a buon fine, deve essere servita da lezione.

Nonostante non siano ancora disponibili moltissime informazioni su questo nuovo titolo, BioWare ha avuto modo di svelare quale sarà l’ambientazione.

Su PlayStation Store erano inoltre emersi dei file relativi ad una demo: anche se non si è saputo più nulla di quell’aggiunta, i fan continuano a sperare che gli sviluppatori stiano lavorando ad una versione dimostrativa in anteprima.