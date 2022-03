Dopo The Quarry, il prossimo titolo di Supermassive sarà “da Oscar”

Supermassive Games, autori di Until Dawn, sta tornando alla grande con The Quarry, nuova avventura horror dal taglio cinematografico.

Titolo che raccoglie l’eredità dell’amata esclusiva, e che recupera molte delle atmosfere del titolo uscito su PlayStation 4.

The Quarry è stato infatti definito un sequel spirituale di Until Dawn proprio da Supermassive, durante una recente intervista a posteriori del reveal.

Poche settimane fa è stato tolto il velo sul progetto: potete recuperare tutte le informazioni nella nostra notizia.

Ma Supermassive Games è decisamente prolifica e, insieme a The Quarry continuerà a sviluppare anche l’ambiziosa The Dark Pictures Anthology.

La serie di videogiochi horror legati da alcuni elementi di trama in comune, che Supermassive ha continuato a portare avanti negli ultimi anni.

E il prossimo episodio, The Devil in Me, avrà addirittura una collaborazione da Oscar.

Come svelato, o per meglio dire ricordato vista la cerimonia della scorsa notte, dal profilo ufficiale su Twitter, il prossimo titolo della The Dark Pictures Anthology avrà tra i suoi interpreti anche Jessie Buckley.

Get ready for an unforgettable stay… Oscar-nominated actress Jessie Buckley will star as Kate Wilder in #TheDevilInMe ️#TheDarkPictures pic.twitter.com/4k2ineng6a — Supermassive Games (@SuperMGames) March 28, 2022

L’attrice è stata infatti nominata agli Oscar 2022 come migliore attrice non protagonista per La Figlia Oscura, film del 2021 di Maggie Gyllenhaall.

Non è certo la prima collaborazione con attori di Hollywood che la The Dark Pictures Anthology si è portata a casa, ma avere un candidato premio Oscar è un onore non da poco.

A proposito di Oscar, l’evento più clamoroso della serata dedicata ai migliori film di Hollywood è stata caratterizzata dallo schiaffo ormai celebre di Will Smith, che in un certo senso ha influito anche nel mondo dei videogiochi.

Per quanto riguarda The Quarry, invece, Supermassive Games ha svelato anche i requisiti PC, nel caso vogliate godervi ilnuovo videogioco horror sulla PC Master Race.