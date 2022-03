The Quarry, ecco i requisiti PC minimi e consigliati

Dopo vari rumor, qualche giorno fa è stato mostrato a sorpresa The Quarry, nuovo progetto di Supermassive Games che ovviamente sarà un horror.

Il team d’altronde è famoso per le avventure tenebrose e inquietanti, in grado di far prendere dei bei spaventi ai giocatori che si imbarcano nelle loro storie.

Una delle cose più sorprendenti, tuttavia, è stata la mancata inclusione di The Quarry in The Dark Pictures Anthology, la raccolta di videogiochi di Supermassive in cui vengono esploranti miti e leggende della tradizione del genere horror.

Il motivo di questa scelta stato spiegato dal director del titolo, che ha spiegato come il nuovo gioco sia molto più corposo di quelli inclusi nell’Anthology, e possa essere inteso un po’ come una sorta di sequel spirituale di Until Dawn.

Adesso invece sono stati resi noti i requisiti minimi e consigliati che saranno necessari per giocare The Quarry su PC.

Ve li elenchiamo qui di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

e un a 64 bit Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD FX-8350 \ Intel i5-3570

: AMD FX-8350 \ Intel i5-3570 RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : Nvidia GTX 780 / Radeon RX 470

: Nvidia GTX 780 / Radeon RX 470 Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati