Lo schiaffo di Will Smith ha avuto ripercussioni nei videogiochi, più o meno

Sul palco durante la cerimonia di premiazione degli Oscar c’è stato un momento particolarmente teso, che purtroppo entrerà negli annali, ma per i motivi sbagliati.

Quello che sembrava uno sketch tra Chris Rock e Will Smith è purtroppo finito nel peggiore dei modi: l’attore di Men in Black ha infatti perso la pazienza a seguito di una battuta (pessima) nei confronti della moglie di Smith.

L’interprete di Willy si è alzato dalla poltrona e ha sferrato uno schiaffo in faccia a Rock: il comico aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith, ridendo su un problema di alopecia della donna.

A quanto pare, però, come riportato da The Gamer l’evento ha avuto ripercussioni anche ai danni di un semplice sviluppatore di videogiochi (e la motivazione è semplice).

Lo schiaffo in diretta.

Come sempre accade, dopo lo schiaffo il popolo dell’internet si è letteralmente scatenato, tanto che a pagarne le spese (se così possiamo dire) è stato uno sviluppatore di videogiochi di nome… Will Smith.

Proprio così: un omonimo dell’attore stava per finire suo malgrado nella bufera, con la possibilità di ricevere commenti (e, perché no, minacce) a seguito dell’evento legato agli Oscar

Lo sviluppatore – il quale non ha alcuna relazione con la star del cinema – ha dovuto twittare “Whelp”, sapendo che ci sarebbero state molte persone confuse sull’argomento.

Whelp. — Will Smith (@willsmith) March 28, 2022

Fortunatamente, lo Smith programmatore ha il suo Twitter impostato per mostrare solo le notifiche delle persone che lo seguono, ragion per cui ogni “azione social” dell’attore Smith non ha ripercussioni sul suo profilo.

Lo sviluppatore ha poi risposto con un altro tweet:

Parlando seriamente, non sono la persona verso cui siete arrabbiati o entusiasti. Faccio podcast e videogiochi per vivere. Con il rischio di vedere la gente inca**ata con me invece che con quell’altro tizio, il mondo sarebbe un posto migliore se smettessimo di rispondere alle parole con la violenza.

Nel complesso, l’incidente sembra essere andato a favore dello sviluppatore Smith, dato che ha guadagnato circa 50mila follower dopo la notte degli Oscar.

Ricordiamo che Will Smith (l’attore) si è poi scusato con il pubblico – tranne che con il collega colpito – quando è tornato sul palco durante il discorso di ringraziamento, dopo aver vinto l’Oscar come migliore attore protagonista.

Non è chiaro se l’Accademy prenderà provvedimenti verso la star, cosa molto probabile, specie per via del severo regolamento che vige in questi casi.