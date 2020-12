Anche la TikToker Addison Rae si lascia conquistare da Among Us

Lo scorso novembre, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha rivelato che a breve si cimenterà in una nuova sfida ad Among Us sul proprio canale Twitch. La donna aveva già fatto un primo tentativo – riuscito – al fine di invogliare i giovani americani ad andare a votare per le elezioni per il 46esimo Presidente degli Stati Uniti.

Ora, una nuova star si starebbe per avvicinare al gioco: stiamo parlando della TikToker Addison Rae. La giovane ha infatti lasciato intendere che molto presto potrebbe dedicarsi ad Among Us. Via Twitter, Addison ha infatti postato un semplice ma enigmatico “hey”, taggando Quackity, Dream e Corpse Husband (noti per essere giocatori del titolo targato Innersloth).

Con molta probabilità, quindi, si tratta di un’anticipazione del fatto che anche la Rae si lancerà molto presto nel dorato mondo della sfide multigiocatore via Twitch.

Addison Rae si è iscritta su TikTok nel 2019, esibendosi in alcuni video di ballo con canzoni celebri in sottofond), entrando poi a far parte del gruppo chiamato The Hype House (sempre sulla piattaforma social).

Il successo comincia a crescere esponenzialmente, tanto che la ragazza decide ben presto di trasferirsi a Los Angeles (dove vive ancora oggi). Dopo aver abbandonato, la Rae diventa attivissima anche su Instagram, con milioni di follower all’attivo. TikTok resta in ogni caso il suo cavallo di battaglia, visto che al momento in cui scriviamo la Rae conta oltre 70 milioni di follower e oltre 4 miliardi di like.

Una curiosità: a maggio, Addison Rae ha vinto un torneo di beneficenza di Mario Tennis Aces insieme al tennista professionista Taylor Fritz. Sicuramente, quindi, non sarà una sfida ad Among Us a spaventarla.