Dopo la morte di 3DS e Wii U, Nintendo si prepara ai primi rimborsi ufficiali

Dopo la chiusura ufficiale dei Nintendo eShop di 3DS e Wii U, le storiche console della casa di Kyoto possono ormai essere considerate “morte”, dato che smetteranno di essere ufficialmente supportate e che non si potrà più effettuare alcun acquisto.

Per venire incontro agli utenti che avevano aggiunto fondi sulle precedenti piattaforme, Nintendo ha comunque offerto la possibilità di trasferire i fondi sugli account Switch (potete prenotare il modello OLED in edizione Zelda Tears of the Kingdom su Amazon), così da non dover perdere per sempre i propri risparmi.

La grande N aveva però annunciato che questa funzionalità sarebbe rimasta disponibile fino a marzo 2024: tuttavia, alcuni utenti non sembrano interessati a voler trasferire i propri fondi virtuali, essendo invece più interessati a ricevere un rimborso completo.

Come riportato da Game Rant, sembra che Nintendo abbia deciso di venire incontro ad alcuni di questi fan, almeno per quanto riguarda il territorio giapponese, iniziando le procedure di rimborso per tutti coloro non desiderino trasferire i loro fondi rimasti inutilizzati su Wii U e 3DS.

Tutti gli utenti giapponesi che non desiderano trasferire i propri fondi possono infatti fare richiesta di rimborso tramite un’apposita pagina ufficiale creata da Nintendo, compilando tutti i dettagli richiesti dal form apposito.

Come menzionavamo in precedenza, questa iniziativa ad oggi è però riservata unicamente agli utenti giapponesi: per il momento non è stata ancora annunciata l’intenzione di offrire rimborsi anche sul territorio europeo e americano.

[Nintendo eShop] Nintendo is now accepting refund requests for those in Japan who do not wish to transfer their eShop credit from the Wii U / 3DS to the Nintendo Switch via Nintendo Account link. I have not seen any plans to offer this service overseas. https://t.co/IuqscHs3gl — OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2023

Il servizio resterà comunque aperto fino a marzo 2025, dunque sembrerebbe essere stato pensato anche per chi non riuscisse a fare in tempo a trasferire i propri fondi su Switch, oltre che per i fan che semplicemente non sono interessati a riutilizzarli.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati qualora l’iniziativa dovesse sbarcare anche sul nostro territorio: nel frattempo, non possiamo che augurarci che abbiate già acquistato tutto ciò che dovevate sulle due console prima della chiusura.

Negli scorsi giorni era stata offerta un’ultima possibilità per riscattare gli ultimi codici rimasti inutilizzati, ma proprio all’inizio di questa settimana è terminata anche la nuova iniziativa.

Fortunatamente, per la preservazione videoludica non ci sarà nulla da temere: uno youtuber ha infatti deciso di spendere 23mila dollari per salvare tutto il catalogo di Wii U e 3DS, donandolo poi a una nota associazione dedicata.