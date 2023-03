Nintendo 3DS e Wii U, non è ancora finita: nuovo annuncio a sorpresa

Con un vero e proprio colpo di scena a sorpresa, Nintendo ha deciso di mantenere ancora in vita i giochi acquistabili su 3DS e Wii U, nonostante siano stati ormai chiusi definitivamente i relativi eShop ufficiali.

Contrariamente a quanto inizialmente annunciato, gli utenti avranno infatti ancora pochi giorni di tempo per poter riscattare i codici legati ai propri giochi, prima di interrompere ufficialmente il supporto e concentrarsi definitivamente su Switch (trovate il modello OLED su Amazon) e alle eventuali future console.

Come segnalato prontamente dal sempre beninformato Wario64 su Twitter, la casa di Kyoto ha infatti temporaneamente riabilitato la possibilità di riscattare i codici per giochi 3DS e Wii U, così da poterli ancora aggiungere al vostro account.

Questo naturalmente nulla toglie alla già annunciata chiusura, che ha ormai reso impossibile acquistare nuovi giochi, ma qualora siate in possesso di codici ancora da riscattare avrete dunque una seconda occasione per non perderli per sempre.

Alcuni videogiochi su Nintendo 3DS e Wii U venivano infatti venduti anche nei negozi sottoforma di codici all’interno di una scatola apposita, oppure semplicemente come semplici tagliandi riscattabili poi sugli eShop digitali.

La grande N segnala infatti di aver disattivato erroneamente tale feature prima del previsto, scegliendo dunque di allungare ulteriormente le tempistiche fino al 3 aprile per poter riscattare tutti i vostri titoli, così che non ci sia alcun errore.

Nintendo has re-enabled the ability to redeem download codes for 3DS/Wii U until April 3rd, 9:30 PM PT https://t.co/VFkDLg6Xnl pic.twitter.com/Dn70Y0uTET — Wario64 (@Wario64) March 28, 2023

Vi consigliamo dunque di controllare accuratamente la raccolta in vostro possesso per non dimenticare il riscatto di alcun gioco: dopo il 3 aprile sarà ufficialmente troppo tardi e sarà il momento — questa volta per davvero — di dire addio a Wii U e 3DS.

Naturalmente l’iniziativa può essere particolarmente utile anche per gli stessi rivenditori, che potranno rivendere i loro codici inutilizzati ancora per qualche giorno prima che diventino impossibili da utilizzare.

Per chi temeva la mancata preservazione di uno dei numerosi giochi esclusivi, possiamo stare tranquilli: uno youtuber ha infatti speso 23mila dollari per recuperare tutto il catalogo su Wii U e 3DS, donandolo poi a un centro dedicato per conservare la storia videoludica.

Nel frattempo, Nintendo ha svelato nelle scorse ore più da vicino una delle esclusive Switch più attese con un Direct dedicato: stiamo naturalmente parlando di Zelda Tears of the Kingdom, che ha mostrato tantissime novità di gameplay e una Switch OLED dedicata.