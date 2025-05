Nintendo 3DS ora è stato "ucciso" anche... dal Louvre

Nintendo ha ormai detto ufficialmente addio al 3DS da diverso tempo: è ormai passato più di un anno da quando la casa di Kyoto ha chiuso i server online ufficiali, rendendo impossibile sia giocare online che acquistare nuovi giochi digitali.

Tuttavia, esisteva ancora un utilizzo ufficiale ancora supportato per la console, di cui probabilmente potreste esservi dimenticati: il suo supporto come audioguida per visitare il Louvre, grazie a una collaborazione tra Nintendo e il celebre museo.

Attualmente è infatti possibile noleggiare un New Nintendo 3DS per 6 euro durante le proprie visite, così da utilizzare l'apposita applicazione sviluppata da Nintendo per avere accesso a una mappa e numerose informazioni aggiuntive sulle diverse opere d'arte esposte.

La casa di Kyoto era così orgogliosa di questa iniziativa da aver annunciato il tutto con un vero e proprio Nintendo Direct a tema, in cui mostrava nel dettaglio tutte le potenzialità dell'app:

Ma adesso il Louvre ha deciso di dare il "colpo di grazia" alla console portatile: come riportato da Nintendo Everything, il museo ha annunciato che da settembre 2025 non sarà più possibile noleggiare le console portatili per accedere a questa iniziativa, dopo ben 13 anni di onorato servizio.

Nella nota presente sul sito ufficiale si fa anche riferimento alla sostituzione con un "nuovo sistema": non sappiamo se ciò riguarderà una potenziale nuova collaborazione per Nintendo Switch 2 (di cui potete prenotare diversi accessori su Amazon) oppure se semplicemente verranno offerti dispositivi alternativi con funzionalità simili.

In ogni caso, anche questo utilizzo insolito del Nintendo 3DS sta per sparire in via ufficiale: vale la pena di ricordare che l'applicazione è stata rilasciata in via gratuita su eShop, ma è chiaro che dopo la chiusura dei server non è più possibile scaricarla per chi non ne fosse già in possesso.

Ed è probabile che sia stata proprio la chiusura dei server a influire sulla decisione del Louvre di abbandonare questa intrigante audioguida, che resterà comunque una delle collaborazioni più affascinanti mai messe in atto da Nintendo.