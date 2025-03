Assassin's Creed Shadows su 3DS è un piccolo miracolo

La passione dei videogiocatori non conosce limiti quando si tratta di portare titoli moderni su piattaforme inaspettate. Un esempio recente ha dell'incredibile: Assassin's Creed Shadows è stato mostrato in esecuzione su Nintendo 3DS.

Parliamo di una console portatile di due generazioni fa (ma che trovate ancora su Amazon) con specifiche tecniche decisamente inferiori rispetto alle piattaforme per cui il gioco è stato progettato.

Questo stravagante esperimento rappresenta perfettamente la creatività e la determinazione della comunità di appassionati.

L'utente X "BobWulff" ha condiviso immagini e video dell'ultimo capitolo della saga di Ubisoft in esecuzione sulla piccola console Nintendo.

Sorprendentemente, il gioco sembra funzionare in modo piuttosto fluido sul New Nintendo 3DS XL, che dispone di quasi tutti i pulsanti necessari per controllare il titolo.

Solo i tasti L3 e R3 mancano all'appello, ma sono stati ingegnosamente spostati sul touch screen della console.

La magia dietro questa apparente impossibilità tecnica ha un nome preciso: streaming.

Il merito va infatti attribuito alla vivace comunità homebrew del 3DS, che ha sviluppato un metodo per utilizzare Sunshine e Moonlight, due software di game streaming, sulla console portatile.

Moonlight è una versione open-source del protocollo GameStream di Nvidia, originariamente utilizzato sui dispositivi Nvidia Shield. Sunshine, invece, è un programma host creato appositamente per Moonlight.

La flessibilità di questi strumenti è notevole: Moonlight è disponibile su Android, iOS e PC, ma gli appassionati hanno creato versioni compatibili anche con Xbox Series X|S, PS Vita, Nintendo Switch e persino Wii U.

La versione per 3DS sembra funzionare altrettanto bene, offrendo la possibilità di giocare ai titoli AAA più recenti con una cristallina risoluzione di 240p.

Questi esperimenti, per quanto non rappresentino esperienze ottimali, dimostrano l'incredibile versatilità dei vecchi sistemi di gioco e la determinazione dei fan nel superare ogni barriera.

