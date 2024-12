Un altro classico per 3DS potrebbe rivivere su Switch

Secondo recenti indiscrezioni, il classico platform per Nintendo 3DS Kirby: Planet Robobot potrebbe fare il suo debutto su Nintendo Switch il prossimo anno.

Non sarebbe la prima volta che titoli per 3DS sbarcano sulla piattaforma ibrida della Grande N (che trovate su Amazon).

La notizia arriva da Nate the Hate (via VGC), noto insider del settore videoludico con una solida reputazione per rivelazioni anticipate.

In una dichiarazione, Nate the Hate ha affermato: «Un gioco che è uno dei miei preferiti personali arriverà su Nintendo Switch nel 2025. Si tratta di Kirby: Planet Robobot. È uno dei migliori giochi mai usciti per 3DS e credo che Nintendo possa continuare a usarlo come riempitivo per il catalogo di Switch nel 2025.»

Il titolo, originariamente pubblicato nel 2016 per Nintendo 3DS, è un platform d’azione in cui Kirby sfrutta una potente armatura meccanica, la Robobot Armor, per risolvere enigmi e affrontare nemici.

Accolto positivamente da critica e pubblico, il gioco è stato elogiato per il design dei livelli e la varietà di gameplay.

Il possibile ritorno di Kirby: Planet Robobot si inserirebbe in una strategia più ampia di Nintendo.

Questa infatti prevede di espandere il catalogo di Switch con una serie di porting di titoli di successo (tra cui anche Xenoblade Chronicles X).

Il tutto, mentre ci si prepara al lancio della sua console di nuova generazione, ossia la presunta Switch 2 che a quanto pare non sarebbe poi così lontana.

Ad ogni modo, tornando all'argomento principale, nella nostra recensione di qualche anno fa Gianluca vi spiegò che «questo è il gioco dedicato a Kirby più bello da vedere di sempre. Considerati l’età dell’hardware ospite e le sue limitazioni, quindi, il risultato ottenuto può dirsi più che soddisfacente, sebbene il character design e la sgargiante tavolozza di colori attirino l’attenzione molto più dei modelli tridimensionali dei nemici.»