Dopo Gli Anelli del Potere, Amazon parla dell’MMO cancellato sul Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli è un brand che è stato legato molte volte al mondo videoludico, e mentre Gli Anelli del Potere imperversa su Prime Video, Amazon parla dell’MMO che è stato cancellato.

La divisione Amazon Games che è stata anche dietro al lancio di New World, il promettente MMO che potete anche trovare… su Amazon, ha lavorato a molti altri progetti, o almeno ci ha provato.

Mentre New World è andato incontro alla sua fine, che è stata ritardata fino all’ultimo anche con generose offerte, l’azienda racconta alcuni dettagli sull’altro MMO che era in sviluppo.

Quello, appunto, ambientato nella stessa Terra di Mezzo che potrebbe essere ospitata anche all’interno di Fortnite, nell’ennesimo crossover improbabile.

Mentre Gli Anelli del Potere sta raccontando la storia pregressa all’epopea più nota di J.R.R Tolkien con la serie su Prime Video, VGC riporta alcune dichiarazioni di Amazon su uno dei videogiochi cancellati ispirati al franchise.

Dopo diversi anni di sviluppo, infatti, un MMO ispirato al Signore degli Anelli è stato cancellato senza troppe spiegazioni.

Amazon Games ha spiegato il perché questo progetto, potenzialmente promettente, sia stato cancellato così d’improvviso.

Inizialmente si pensava che la cancellazione fosse dovuta ad una disputa con Tencent, che aveva acquisito parte dello studio di sviluppo responsabile del titolo nel dicembre del 2020.

In una nuova intervista il presidente di Amazon Games, Christoph Hartmann ha rivelato che il detentore della licenza de Il Signore degli Anelli ha scelto di esercitare una clausola nel suo contratto che le consentiva di rescindere il suo accordo sui diritti se uno dei suoi partner fosse stato acquisito.

Dopo la manovra societaria di Tencent le cose sono diventate complicate, e Hartmann rivela che è stato complicato cercare una soluzione per poter continuare i lavori sull’MMO.

Il titolo sul Signore degli Anelli fu annunciato nel 2018 da Athlon e Middle-Earth Enterprises, la società che detiene i diritti di tutti i prodotti collegati al brand.

La quale è stata a sua volta al centro di una manovra finanziaria di recente, che sicuramente muterà gli equilibri del franchise nel mondo dei videogiochi.

Anche perché ci saranno effettivamente nuovi titoli in sviluppo basati sulla licenza cinematografica, proprio a seguito di questo cambio di proprietà.

Mentre The Lord of the Rings Gollum è sempre in arrivo, anche se è stato recentemente rinviato.