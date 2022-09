Dopo Dead Space, EA Motive avrebbe scelto un progetto targato Marvel

A quanto pare, il gioco prodotto da Electronic Arts e dedicato al personaggio Marvel di Iron Man sarà sviluppato da Motive Studio, creatori di Dead Space.

Il primo Dead Space, che potete recuperare su Amazon, è ad oggi uno dei survival horror più belli delle scorse generazioni, quindi il fatto che gli sviluppatori americani stiano già pensando al loro nuovo progetto lascia ben sperare.

Precedenti rapporti avevano suggerito che EA stesse lavorando a un titolo dedicato a Black Panther e a un titolo su Iron Man, tanto che in molti speravamo di vedere uno di questi progetti al Disney and Marvel Games Showcase di ieri,

Ora, però, il ben noto giornalista e insider Jeff Grubb si è fatto avanti e ha condiviso ulteriori informazioni su questi progetti, i quali esisterebbero davvero (via The Gamer).

Dato che il gioco non è stato presentato al D23, Grubb ha scritto su Twitter: «Non dovrete aspettare ancora molto per sentirne parlare [del gioco su Iron Man, n.d.R.], ma dovrete aspettare per giocarci, anche se arriverà sicuramente prima del gioco su Black Panther».

Jeff ha anche risposto a un fan nello stesso thread dicendo: «Motive sta lavorando ad Iron Man, subito dopo Dead Space. Un team di ex sviluppatori di Shadow of Mordor realizzerà Black Panther».

Motive Studio sta già lavorando al remake di Dead Space, il cui lancio è previsto per il 27 gennaio 2023. Poiché lo sviluppo del gioco di Iron Man inizierà solo successivamente, Grubb ha detto che dovremo aspettare almeno tre anni. Non ci resta quindi che attendere un comunicato ufficiale da parte di EA.

Restando in tema, durante il recente appuntamento di ieri sera con il Disney and Marvel Games Showcase, è stato mostrato un breve – ma sicuramente molto intenso – teaser trailer del nuovo gioco Marvel di Skydance New Media dedicato in primis a Captain America e a Black Panther.