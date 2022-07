Halo Infinite, alla campagna co-op manca una funzione fondamentale

Non c’è pace per 343 Industries ed Halo Infinite, neanche quando il team di sviluppo si è preparato a pubblicare la tanto attesa campagna co-op.

La saga di Halo è sempre stata caratterizzata da una grande narrativa, e giocare il nuovo capitolo (che trovate su Amazon) in compagnia era ciò che molti fan volevano.

Ci è voluto un po’ ma, dopo tanti rinvii da parte del team di sviluppo, Halo Infinite ha finalmente la sua modalità cooperativa disponibile.

L’abbiamo anche provata prima che sia resa disponibile per tutti, nella nostra analisi approfondita di qualche giorno fa.

Tutto bene, quindi? Possiamo finalmente giocare ad Halo Infinite con i nostri amici o altri Spartan da tutto il mondo?

Ecco, non esattamente.

Come riporta VGC, infatti, la campagna co-op non supporterà il matchmaking online.

Questo significa che i giocatori che non conoscono già qualcuno con cui giocare online, dovranno cercare loro stessi un compagni di squadra utilizzando altri canali e mezzi di comunicazione.

Un portavoce di Microsoft l’ha confermato, specificando chiaramente che il matchmaking online non sarà disponibile nella versione definitiva della campagna co-op.

Incoraggiando, nel frattempo, ad utilizzare Halo LFG come piattaforma per trovare giocatori, oppure la chat di Discord e le community.

Questo può rappresentare un grande intoppo per molti, visto che non è detto che tutti i giocatori abbiano possibilità di trovarne altri facilmente.

Inoltre, in questo modo non è possibile neanche fare una partitella online al volo alla campagna con chi capita, ad esempio, visto che non ci si può unire velocemente ad altri giocatori.

Certo l’integrazione tra Discord ed Xbox funziona bene, come ufficializzato di recente, ed è almeno una valida alternativa per giocare ad Halo Infinite in compagnia di qualcuno.

O almeno sarà un modo per chiacchierare con qualche altro fan di come la storia del gioco si sta espandendo nei vari canali e piattaforme.