DOOM, in arrivo un sequel next-gen di Eternal? id Software lancia l’indizio

DOOM Eternal e il suo predecessore sono riusciti con successo a consacrare nuovamente id Software e il suo franchise come uno dei franchise leader del mercato degli FPS, ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Dopo aver conquistato pubblico e critica con DOOM Eternal, id Software e tutto il gruppo Zenimax e Bethesda sono stati acquisiti ufficialmente da Microsoft: la maxi operazione di mercato potrebbe portare presto i suoi primi frutti con un nuovo capitolo della saga.

Recentemente il titolo si è aggiornato con l’ottimo DLC The Ancient Gods, che come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione dedicata ha concluso brillantemente la storia dell’ultimo capitolo del DOOM Slayer.

Adesso sembra dunque essere arrivato il momento di pensare al futuro della celebre IP, a giudicare da un’offerta di lavoro emersa nella pagina ufficiale di ZeniMax Jobs (via ScreenRant).

L’utente Twitter XboxWorlds ha infatti notato un dettaglio molto specifico all’interno dell’offerta di lavoro, che suggerisce un imminente ritorno della celebre IP di id Software.

Nell’annuncio viene infatti chiesto che il candidato possieda «una conoscenza profonda dei giochi recenti di id, inclusi DOOM (2016) e DOOM Eternal».

There's a new listing for IdSoftware looking for a combat director with knowledge of Doom and Doom Eternal. Maybe they arent working on Quake https://t.co/D1zeY7nNHP#Xbox #Bethesda pic.twitter.com/nP6ju9TAi1

— XboxWorlds (@WorldsXbox) February 13, 2022