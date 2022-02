Doom e Star Wars sono in Dying Light 2: ecco come trovarli

Ultimamente Dying Light 2 è sulla bocca di tutti e, nonostante sia uscito praticamente da una settimana, è già un grande successo come testimoniano i numeri dei giocatori che hanno scelto di far fuori orde di zombie nell’open world di Techland.

In un gioco così vasto è lecito aspettarsi la presenza di segreti di ogni tipo, pronti a suscitare la curiosità dei giocatori e perché no, anche un po’ di stupore.

È questo il caso di un easter egg decisamente particolare e difficile da trovare, di cui troviamo però un’utilissima guida nel canale Youtube dell’utente AshesWolf che riportiamo qui di seguito:

Si tratta di un segreto nel segreto, che omaggia ben due franchise molto noti alla community: Doom e Star Wars.

Per poter scoprire questa peculiare sezione di gioco dovrete affrontare un po’ di passaggi che tenteremo di riassumere.

Inizialmente dovete recuperare 5 papere di plastica, dall’aspetto abbastanza inquietante, che si trovano nei luoghi indicati nel video qui sopra.

Una volta recuperate dovrete portarle in una location dal sapore “infernale” situata alla base dell’edificio più alto della mappa di gioco.

In questa stanza appena raggiunta bisognerà creare un pentagramma con dei cavi rossi, proprio come mostrato nel video, e successivamente si aprirà un portale che vi condurrà in una zona che ricrea un livello dello storico shooter Doom, con tanto di filtro per creare un’atmosfera retro.

Alla fine del livello troverete un progetto che vi permetterà di utilizzare la Forza esattamente nel modo in cui la usa Darth Vader in Star Wars, cioè per strozzare i nemici in una morsa invisibile.

Una volta scoperta questa nuova “arma” potrete usarla liberamente nel gioco contro qualunque nemico vi si pari davanti.

Vi ricordiamo infine che Dying Light 2 è stato recentemente aggiornato in tutte le sue versioni, e l’update in questione ha posto rimedio a numerosi problemi.

In ultimo, potete leggere la nostre recensione del titolo per sapere tutto sul nuovo open world di Techland.